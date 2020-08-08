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محافظات

نائب محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث انهيار عقار بالمنصورة

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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همت الحسينى
 كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، هيثم الشيخ نائب المحافظ للقيام بزيارة مصابي حادث انهيار إحدى العقارات بالمنصورة بمستشفى المنصورة العام.

وتفقد نائب المحافظ، الحالات المصابة بالمستشفى واطمأن على أوجه الرعاية الطبية المقدمة من قبل الأطقم الطبية العاملة، ونقل لهم تحيات محافظ الدقهلية وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مؤكدا على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية والعناية لهم حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

وأشار نائب المحافظ  إلى أن المحافظ وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف المساعدات العاجلة لهم ولاسرهم 


وكانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارا عقب ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من أهالى شارع المعهد الفنى الصحى بالمنصورة بانهيار منزل مكون من 4 أدوار بشارع منتصر متفرع من شارع جيهان بالمنصورة.


وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى حول المكان، وبسؤال الاهالى أكدوا أن المنزل يقطنه طالب جامعى ووالدته فقط.

وأسفر الانهيار عن وفاة الطالب الجامعى وإصابة والدته إضافةً إلى إصابة أحد المارة بالشارع أثناء سقوط المنزل. 
نائب محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث انهيار عقار بالمنصورة
نائب محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث انهيار عقار بالمنصورة
نائب محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث انهيار عقار بالمنصورة
نائب محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث انهيار عقار بالمنصورة
نائب محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث انهيار عقار بالمنصورة
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