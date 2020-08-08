نائب محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث انهيار عقار بالمنصورة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، هيثم الشيخ نائب المحافظ للقيام بزيارة مصابي حادث انهيار إحدى العقارات بالمنصورة بمستشفى المنصورة العام.





وتفقد نائب المحافظ، الحالات المصابة بالمستشفى واطمأن على أوجه الرعاية الطبية المقدمة من قبل الأطقم الطبية العاملة، ونقل لهم تحيات محافظ الدقهلية وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مؤكدا على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية والعناية لهم حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.





وأشار نائب المحافظ إلى أن المحافظ وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف المساعدات العاجلة لهم ولاسرهم







