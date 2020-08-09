أسعار الذهب اليوم الأحد 9-8-2020

شهدت اسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-8-2020، استقرارا بمحالات الصاغة بعد زيادة سجلها أمس المعدن الأصفر بمتوسط 3 جنيهات.

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 909 جنيه .





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وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 1039 جنيه .





ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 779 جنيه اليوم.





وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 606 جنيه .





وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7272 جنيه و أوقية الذهب نحو 32.31 ألفف جنيه، بينما وصل سعركيلو الذهب بنحو 1.04 مليون جنيه.



