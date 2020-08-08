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أخبار العالم

الجيش اللبناني: نتفهم غضب المتظاهرين ونطالبهم بضبط النفس

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:45 م
شعار الجيش اللبناني
شعار الجيش اللبناني
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أحمد محرم
أكدت قيادة الجيش اللبناني أنها تتفهم عمق الألم في قلوب اللبنانيين إثر حادث انفجار مرفأ بيروت الذي خلف نحو 158 قتيلًا وأكثر من 6000 مصاب وعشرات المفقودين.

ونقلت قناة "العربية" عن بيان لقيادة الجيش اللبناني "نذكر المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التظاهرات".

وأضاف البيان "نتفهم غضب المتظاهرين ونطالبهم بضبط النفس".


وتحت شعار وقت الحساب، اشتعلت الأجواء في وسط بيروت، إثر محاولة من قبل المحتجين الغاضبين، اليوم السبت، للسيطرة على مبنى مجلس النواب بعد اقتحامهم للمدخل الجنوبي.

ووفقا لـ صحيفة "النهار" اللبنانية، سيطر المتظاهرون على رافعة كانت تحاول تحصين مداخل المجلس بالجدران وأحرقوها. 

وعلى الفور، بدأت قوى الأمن في إطلاق القنابل المسيلة للدموع، فيما بادلهم المحتجون بإلقاء الحجارة وإشعال النيران على المدخل. 

وتندلع المظاهرات من جديد ضد الحكام بعد الانفجار الذي هز الدولة يوم الثلاثاء الماضي 4 أغسطس، نتيجة انفجار شحنة من نترات الأمونيوم أدت إلى مقتل أكثر من 154 شخصا وإصابة ما يزيد على 4000 شخص وتشريد 300 ألف آخرين. 

واستقالت اليوم كتلة نيابية لبنانية من ثلاثة أعضاء؛ احتجاجا على تفجير بيروت الذي ألقى باللوم فيه على نطاق واسع على إهمال الحكومة والفساد، ما رفع عدد النواب المستقلين إلى خمسة منذ الكارثة

وفي خطاب مؤثر خلال جنازة أحد كبار مسؤولي حزبه الذي توفي في انفجار يوم الثلاثاء، أعلن سامي الجميل استقالته واستقالة نائبي حزب الكتائب الآخرين.

وقال الجميّل مخاطبا الأمين العام للكتائب نزار نجاريان احد الضحايا الـ 154 المؤكدين في انفجار مرفأ بيروت "رفاقكم اتخذوا قرارا بالاستقالة من البرلمان"، فيما لم يحرك المسئولون في السلطة ساكنا.
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