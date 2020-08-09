أحمد مرتضى عن ظهور موليكا بقميص الزمالك: أقسم بالله ما اعرفه

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أمنيته في تعاقد ناديه مع جاكسون موليكا، لاعب مازيمبي الكونغولي، في حالة كونه لاعبا جيدا ويستحق ارتداء القميص الأبيض.









وقال مرتضى خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، أن ظهور موليكا مرتدياََ قميص الزمالك لا يشير إلى التفاوض معه أو انتقاله للقلعة البيضاء.









وتابع أحمد مرتضى: "اقسم بالله ما أعرفه، ولو كان لاعب جيد سأتمنى أن يكون لاعبا في الزمالك، ولنا جمهور في كل مكان.









وقبل ساعات، ظهر الكونغولي جاكسون موليكا خلال مقطع فيديو مرتديًا قميص نادي الزمالك ويتدرب في صالة الألعاب الرياضية.







