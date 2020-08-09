أحمد مرتضى: رفضنا بيع نجم الزمالك مقابل 176 مليون جنيه

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجالس إدارة الزمالك، عن حقيقة بيع محمود عبد العزيز لاعب الزمالك لنادي بيراميدز.









وأكد مرتضى خلال تصريحاته على فضائية أون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة، أن نادى الزمالك رفض بيع محمود عبد العزيز لنادى بيراميدز بعرض يصل إلى 11 مليون دولار.









وقال: "رفضنا بيع محمود عبد العزيز لنادى بيراميدز بـ11 مليون دولار، وتمسك مرتضى منصور به لعدم وجود بديل في الزمالك في ذلك الوقت، وكان لازم نبيعه".









وتابع أحمد مرتضى: "أن المستشار تركى آل الشيخ كان هيتجنن بعد رفض مرتضى منصور بيع اللاعب وقال دأنا أطلع أجيب واحد لعب في كأس العالم بالـ11 مليون دول".