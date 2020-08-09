وزيرة الهجرة للمصريين في الخارج: نتلقى استفساراتكم وأسئلتكم على مدار الساعة.. صور

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارجإن الوزارة شكلت غرفة للرد على استفسارات المصريين في الخارج الراغبين في المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ في نسخته الجديدة، مشيرة إلى أن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت خارج مصر.

ودعت الوزيرة جموع المصريين في الخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ في هذه النسخة بخصائصه الجديدة، قائلة إن المصريين بالخارج دائما يلعبون دورا هاما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يوما عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، الذي يشهد الآن استحقاقًا دستوريًا آخر للمصريين بالخارج يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري الذي يأتي تشكيله مهما في المرحلة الراهنة.



جدير بالذكر أن غرفة وزارة الهجرة بدأت ، صباح اليوم، في مواصلة متابعتها لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، وهي الغرفة التي أعدتها الوزارة للرد على استفسارات الناخبين بالخارج بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، إذ تستمر العملية الانتخابية للمصريين بالخارج اليوم الأحد وغدا الإثنين 9 و10 أغسطس الجاري في التاسعة صباحا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.



