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برلمان

اللجنة التشريعية بالبرلمان تبحث رفع الحصانة عن مرتضى منصور

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:09 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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يوسف سامح
تنظر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد حاليا برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، طلب رفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور.

وتلقي الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

وكان محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ارسل خطابا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسئوليها؛ مطالبًا بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى مساء أمس في فيديو تم تصويره داخل نادى الزمالك، ؛ يتضمن عبارات قاسية وردت على لسان رئيس نادى الزمالك تسيء لرئيس النادى الأهلى.

وكان نادي الأهلي أعلن تقدم "الخطيب" ببلاغ للنائب العام، الأحد الماضي، ضد رئيس الزمالك، بعد فيديو منسوب إليه منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلب الخطيب، فى خطابه، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتسنى خضوع رئيس نادى الزمالك للتحقيق.
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