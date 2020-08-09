إحالة عاطلين للمفتى قتلوا سائقاً لسرقة توك توك بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن رئيس المحكمه وعضوية المستشارين اشرف فتحى ويصا ومحمد حفنى سليم بأمانة سر رضا جاب الله بمعاقبة عاطلين باحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتى للتصديق على الحكم باعدامهما لقيامهما بقتل سائق والاستيلاء على توك توك والقاء جثته على الطريق بناحية قرية كفر ابو جمعه دائرة مركز قليوب.
كان مدير امن القليوبية تلقى اخطارا من مامور مركز قليوب بالعثور على جثة المدعو " محمد ا ح " 28 سنة سائق توك توك ملقاة على جانب الطريق بناحية قرية كفر أبو جمعة دائرة المركز وبها إصابة عبارة عن طلق ناري خرطوش أعلى منتصف الظهر.
انتقلت قوة أمنية الى مكان الواقعة وتوصلت التحريات الى أنه وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم عاطلين تخصصا فى سرقة التكاتك من اصاحبها وعقب تقنين الإجراءات تمكن رئيس مباحث مركز قليوب من ضبط المتهمين وهما " د م د " 18 سنة و " ه ص ا " 21 سنة عاطلان وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وسلاح أبيض " مطواة ".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما يكونان تشكيلا عصابيا تخصص فى استدراج سائقى مركبات التوك توك بحجة توصيلهما لأحد الأماكن وسرقتهم بالإكراه وأضافا أنهما قاما باستدراج المجنى عليه من منطقة قليوب المحطة بحجة توصيلهما لناحية كفر أبوجمعة.
وأثناء سيرهم بالطريق قام الثانى بتهديده بسلاح نارى فرد خرطوش كان بحوزته وأجبره على النزول من مركبة التوك توك إلا أنه حاول نزع مفاتيح التوك توك فعاجله بإطلاق عيار نارى بالظهر وقام الأول بإحداث إصابات برأسه مستخدمًا المطواة وقاما بسحبه وإدخاله للزراعات مكان العثور على الجثة وفرا هاربين بالتوك توك عقب تنظيف آثار الدماء منه وتوجها لناحية الخرقانية دائرة مركز القناطر الخيرية لبيعه وأحيل المتهمان للنيابة فامرت بحبسهما وتقديمها للمحاكمه فقضت المحكمة بحكمها السابق.