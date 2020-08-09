إحالة عاطلين للمفتى قتلوا سائقاً لسرقة توك توك بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن رئيس المحكمه وعضوية المستشارين اشرف فتحى ويصا ومحمد حفنى سليم بأمانة سر رضا جاب الله بمعاقبة عاطلين باحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتى للتصديق على الحكم باعدامهما لقيامهما بقتل سائق والاستيلاء على توك توك والقاء جثته على الطريق بناحية قرية كفر ابو جمعه دائرة مركز قليوب.

كان مدير امن القليوبية تلقى اخطارا من مامور مركز قليوب بالعثور على جثة المدعو " محمد ا ح " 28 سنة سائق توك توك ملقاة على جانب الطريق بناحية قرية كفر أبو جمعة دائرة المركز وبها إصابة عبارة عن طلق ناري خرطوش أعلى منتصف الظهر.



انتقلت قوة أمنية الى مكان الواقعة وتوصلت التحريات الى أنه وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم عاطلين تخصصا فى سرقة التكاتك من اصاحبها وعقب تقنين الإجراءات تمكن رئيس مباحث مركز قليوب من ضبط المتهمين وهما " د م د " 18 سنة و " ه ص ا " 21 سنة عاطلان وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وسلاح أبيض " مطواة ".