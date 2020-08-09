القصة الكاملة لـ منع 13 لاعبا من المشاركة أمام الأهلي والزمالك فى الدوري الممتاز

أصبح عدد من لاعبي الدوري الممتاز لكرة القدم خارج حسابات أنديتهم خلال مواجهاتهم الأهلى والزمالك فى المسابقة بالموسم الكروى الجاري 2019/2020.



ويرجع الأمر إلى تمسك مسئولي الأهلى والزمالك بوضع بند يمنع نجومهما المعارين للأندية من المشاركة أمامهما في مباريات مسابقة الدوري الممتاز الجاري من أجل السماح برحيلهما على سبيل الإعارة.



بالنسبة للأهلي ، هناك 8 لاعبين ممنوعون من المشاركة أمام الفريق الأحمر فى الدوري، يأتى على رأسهم محمد شريف المعار إلى إنبي وكذلك الأمر بالنسبة لـ أكرم توفيق و باسم على و محمود الجزار و أحمد ياسر ريان نجوم الجونة وصلاح محسن وناصر ماهر ومحمد عبدالمنعم وكريم يحيي .



أما الزمالك ، فيوجد عدد من اللاعبين غير المسموح بمشاركتهم أمام الفريق الأبيض مثل الإيفواري رزاق سيسيه وأحمد رفعت ثنائى الاتحاد السكندري وأحمد أبو الفتوح لاعب سموحة ومحمد أشرف روقة لاعب طلائع الجيش .



ويدخل الأهلى فى مواجهة قوية اليوم أمام إنبي والتى ستشهد غياب محمد شريف نجم نجوم الفريق بسبب وجود بند فى تعاقده مع إنبي يمنع مشاركته أمام الأحمر.