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رياضة

كرة يد .. رحيل لاعب جديد من الأهلي إلى الدوري الإماراتي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:29 م
محمود فايز
محمود فايز
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عمرو الحلواني
حصل مسئولو نادى الشارقة الإماراتى على خدمات محمود فايز لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الأهلي لمدة موسمين.

ووقع محمود فايز بشكل رسمي اليوم مع فريقه الجديد الشارقة الإماراتى، ومن المقرر أن ينضم اللاعب لتدريبات فريقه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان محمود فايز قرر الرحيل عن الأهلى بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى بقيادة طارق محروس والذى تولى المسئولية مؤخرا.

يذكر أن النادى الأهلى حصل على توقيع عمر ياسين لاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد والمحترف بصفوف السد القطرى للانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات مكثفة من قبل الأهلى مع عمر ياسين للحصول على خدماته فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها اللاعب.

ويسعى الأهلى، إلى حسم صفقة عمر ياسين؛ من أجل تدعيم صفوف فريقه بعدد كبير من اللاعبين المميزين للعودة إلى المنافسة على كافة الألقاب من جديد.
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