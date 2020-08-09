أول رد فعل من الزمالك بعد إصابة 16 لاعبا بفيروس كورونا من المصري

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن خضوع الفريق الأول لكرة القدم لمسحة فيروس كورونا جديدة خلال الساعات الحالية .
يأتي هذا قبل مواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا في الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز على استاد برج العرب.
واكد المصدر ان أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك استدعى الاجهزة الطبية مرة اخرى الاجراء مسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا للاعبي الفريق.
يأتى ذلك من أجل الإطمئنان عليهم بعدما اظهرت مسحات فريق المصري اصابة ١٦ لاعبا بفيروس كورونا .
و أجرى اللاعبون مسحة طبية في خلال الساعات الماضية و التي جاءت نتيجتها سلبية لكافة أفراد الفريق .
و تقابل الزمالك مع المصري وجهًا لوجه في المباراة الماضية و التي أقيمت يوم الخميس الماضي على ستاد الجيش في برج العرب ، و إنتهت بفوز الزمالك بنتيجة 1-0 .