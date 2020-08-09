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رياضة

أول رد فعل من الزمالك بعد إصابة 16 لاعبا بفيروس كورونا من المصري

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن خضوع الفريق الأول لكرة القدم لمسحة فيروس كورونا جديدة خلال الساعات الحالية .

يأتي هذا قبل مواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا في الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز على استاد برج العرب.

واكد المصدر  ان أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك استدعى الاجهزة الطبية مرة اخرى الاجراء مسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا للاعبي الفريق.

يأتى ذلك من أجل الإطمئنان عليهم بعدما اظهرت مسحات فريق المصري اصابة ١٦ لاعبا بفيروس كورونا .

و أجرى اللاعبون مسحة طبية في خلال الساعات الماضية و التي جاءت نتيجتها سلبية لكافة أفراد الفريق .

و تقابل الزمالك مع المصري وجهًا لوجه في المباراة الماضية و التي أقيمت يوم الخميس الماضي على ستاد الجيش في برج العرب ، و إنتهت بفوز الزمالك بنتيجة 1-0 .
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