أول رد فعل من الزمالك بعد إصابة 16 لاعبا بفيروس كورونا من المصري

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن خضوع الفريق الأول لكرة القدم لمسحة فيروس كورونا جديدة خلال الساعات الحالية .





يأتي هذا قبل مواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا في الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز على استاد برج العرب.





واكد المصدر ان أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك استدعى الاجهزة الطبية مرة اخرى الاجراء مسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا للاعبي الفريق.





يأتى ذلك من أجل الإطمئنان عليهم بعدما اظهرت مسحات فريق المصري اصابة ١٦ لاعبا بفيروس كورونا .





و أجرى اللاعبون مسحة طبية في خلال الساعات الماضية و التي جاءت نتيجتها سلبية لكافة أفراد الفريق .



