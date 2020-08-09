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حوادث

3 عمال بالحدائق .. ضبط المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:59 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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مصطفى الرماح - ندى حمودة - أحمد مهدي
نجح قطاع الأمن العام ، في ضبط المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بمنطقة السادس من أكتوبر . 


شكل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فريق بحث لكشف لغز سرقة فيلا محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى، وكشفت التحريات الأولية أن وراء سرقة الفيلا 3 متهمين يعملون في تنظيف وتقليم الحدائق، وتم ضبطهم من خلال المأموريات.


وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لإجراء المعاينة وندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مداخل ومخارج الفيلا ورفع البصمات. 
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