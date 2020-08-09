3 عمال بالحدائق .. ضبط المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

نجح قطاع الأمن العام ، في ضبط المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بمنطقة السادس من أكتوبر .









شكل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فريق بحث لكشف لغز سرقة فيلا محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى، وكشفت التحريات الأولية أن وراء سرقة الفيلا 3 متهمين يعملون في تنظيف وتقليم الحدائق، وتم ضبطهم من خلال المأموريات.







