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نبيلة مكرم: المصريون في الخارج لهم حقوق وعليهم واجبات.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:19 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
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إبراهيم القادري
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج بدأ اليوم منذ الساعة الـ9 صباحا .

وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، أن وزارة الهجرة قامت بشرح آلية الانتخابات الجديدة للمواطنين التي قامت الدولة بوضعه لحماية المواطنين في ظل جائحة كورونا .

وأوضحت نبيلة مكرم ، أن التصويت عن طريق البريد هي تجربة جديدة ونحاول الرد علي جميع استفسارات المواطنين واكدت علي الجهد الذى تقوم به الجاليات المصرية في الخارج لتشجيع المواطنين علي أداء اصواتهم  .

وتابعت : أن انتخابات مجلس النواب ذات اهمية اكبر من مجلس الشيوخ مؤكدة علي ان المصريين في الخارج لهم حقوق وعليهم واجبات .

واستكملت : أن المواطن المصري عند حصوله علي رقم الكود من الخارج يتم إلغاء اسمه من اللجان الانتخابية في مصر .
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