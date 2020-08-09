نبيلة مكرم: المصريون في الخارج لهم حقوق وعليهم واجبات.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج بدأ اليوم منذ الساعة الـ9 صباحا .
وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، أن وزارة الهجرة قامت بشرح آلية الانتخابات الجديدة للمواطنين التي قامت الدولة بوضعه لحماية المواطنين في ظل جائحة كورونا .
وأوضحت نبيلة مكرم ، أن التصويت عن طريق البريد هي تجربة جديدة ونحاول الرد علي جميع استفسارات المواطنين واكدت علي الجهد الذى تقوم به الجاليات المصرية في الخارج لتشجيع المواطنين علي أداء اصواتهم .
وتابعت : أن انتخابات مجلس النواب ذات اهمية اكبر من مجلس الشيوخ مؤكدة علي ان المصريين في الخارج لهم حقوق وعليهم واجبات .
واستكملت : أن المواطن المصري عند حصوله علي رقم الكود من الخارج يتم إلغاء اسمه من اللجان الانتخابية في مصر .