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توك شو

هل اقتربنا من موجة ثانية لـ كورونا؟.. رئيس لجنة مكافحة الفيروس يجيب

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:08 م
كورونا
كورونا
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أسامة علي
أكد حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، بوزارة الصحة، على ضرورة الحذر من ارتفاع أرقام إصابات كورونا، مضيفًا:" هذه الأرقام جرس انذار لكل المصريين على أنهم فقدوا الحذر، وحتى الآن لم ندخل في موجة ثانية، و"إن شاء الله لسه بعيدين عنها".


وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إنه لم يتم الانتهاء من الوباء، ولكن بشكل كبير تمت السيطرة عليها، بفضل جميع الجهات.


وتابع:" عالميا الموجة الثانية متوقع أن تحدث في شهر الخريف، ومصر مسؤولياتها في رقبتنا كلنا، ويجب أن ينتبه الناس إلى أننا لم ننته من الوباء، ويجب الحذر الفترة المقبلة".
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