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أخبار العالم

الطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية والجيش اللبناني يرد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:13 م
القيادة العامة للجيش
القيادة العامة للجيش اللبناني
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محمود نوفل
 
أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن سلسلة من الخروقات التي شهدتها الدولة اللبنانية اليوم في الجو والبحر حيث بيًن طائرتان حربيتيان تابعتان للجيش الإسرائيلي وتحديدا في الساعة الواحدة والنصف اخترقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش وصولا حتى فوق البحر مقابل بلدة شكا.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ طيرانا دائريا فوق جميع المناطق اللبنانية ثم غادر الأجواء اللبنانية عند الساعة 14.35 من فوق بلدة يارون.

وقال البيان ايضا :  وعند الساعة 13.35، خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة وصولا حتى بلدة شكا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق جميع المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 15.10 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.

وبيًن البيان التابع  لقيادة الجيش اللبناني أن أمس السبت الثامن من أغسطس الجاري اخترقت طائرة استطلاع لسلاح الجو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية في تمام الساعة 23.10 من فوق بلدة يارون، حيث نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت  في صباح اليوم التالي وتحديدا في تمام الساعة 6.25 من فوق بلدة رميش.

وكشف البيان أن زورقا حربيا تابع لسلاح البحرية الإسرائيلية خرق المياة الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 166 مترا ولمدة دقيقتين  وتحديدا في الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بالإضافة إلى قيام أخر في تمام الساعة الرابعة وثمان دقائق بخرق المياة الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة ايضا لمسافة 185 مترا ولمدة 5 دقائق.

وأكدت القيادة العامة في نهاية البيان أن الجيش اللبناني يتابع الخرق الإسرائيلي للسيادة اللبنانية بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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