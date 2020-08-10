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فن

الرحمة والسلام لروحه.. سلاف فواخرجي تنعى طوني موسى

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:04 ص
محمد بدران

نعت الفنانة السورية  سلاف فواخرجي، مواطنها الفنان الكبير طوني موسى، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.


ونشرت  سلاف فواخرجي صورة للفنان الراحل، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": وكتبت "الفنان العزيز طوني موسى الرحمة والسلام لروحه، والعزاء لعائلته وأصدقائه ومحبيه 🙏🏻سلاف_فواخرجي".


وتنتظر سلاف فواخرحي عرض مسلسلها الجديد شارع شيكاغو الذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.


مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.


وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.

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