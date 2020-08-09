أخبار الرياضة.. أول رد فعل من الزمالك عقب إصابة 16 لاعبا من المصري بـ كورونا.. وذكريات سيئة لـ لاعبات سلة الأهلي مع الثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالآتي..
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن خضوع الفريق الأول لكرة القدم لمسحة فيروس كورونا جديدة خلال الساعات الحالية .
علق الفنان نبيل الحلفاوي على هدف النادي الأهلي الثاني الذي أحرزه علي معلول في شباك إنبي.
أكد رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام إنبي اليوم، مشددا على أن إنبي كان يقدم كرة دفاعية فقط.
كشفت صحيفة «Examiner Live» الإنجليزية، عن آخر التطورات في مستقبل اللاعب رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي انتهت إعارته للقلعة الحمراء من صفوف هيدرسفيلد تاون.
نشرت قناة الأهلي مقطع فيديو لنجمات لعبة كرة السلة بالنادي، للحديث عن ذكرياتهم مع نتيجة الثانوية العامة.