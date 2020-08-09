أخبار الرياضة.. أول رد فعل من الزمالك عقب إصابة 16 لاعبا من المصري بـ كورونا.. وذكريات سيئة لـ لاعبات سلة الأهلي مع الثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالآتي..













كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن خضوع الفريق الأول لكرة القدم لمسحة فيروس كورونا جديدة خلال الساعات الحالية .









علق الفنان نبيل الحلفاوي على هدف النادي الأهلي الثاني الذي أحرزه علي معلول في شباك إنبي.





