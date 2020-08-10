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منوعات

سأحول حياتك جحيم| فتاة تهرب من حفل زفاف بسبب والدة العريس وابنتها

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:33 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تنتظر كل فتاة يوم زفافها و ترسل الدعوات للجميع لمشاركتها فرحتها في ذلك اليوم المهم و تسعى أن تكون في أجمل طلة لها و تحاول أن تبتعد عن أي مصدر يمكن أن يسبب لها أي توتر . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية أن الشابة البالغة من العمر 22 عاما ، و تدعى " كايلي" ، هربت من حفل زفافها قبل إعلان القس زواجها بدقائق و اختفت لمدة أسبوع . 

ظن والداها أنها مخطوفة ، و لكنها أرسلت لخطيبها و والديها رسالة تؤكد فيها انها هربت من زفافها بإرادتها بسبب ما فعلته شقيقة العريس في صباح يوم الزفاف . 


كتبت الفتاة في الرسالة التي ارسلتها لخطيبها أن شقيقته اتصلت بمصفف الشعر و ألغت حجز الزفاف و لكنها أدركت الامر و تعاملت معه ، و لكن الشئ المفزع أن شقيقة العريس كانت تكره العروس لدرجة أنها همست في اذنها بعد إرتدائها فستان الزفاف بضحكة خبيثة " سأجعل حياتك جحيم و لأني أكرهك" . 


فزعت العروس مما سمعت و حاولت ألا تصدق ، و لكن حضرت والدة العريس لتفتعل اي شجار في غرفتها بعد خروج إبنتها حتى تفسد حفل الزفاف . 


شعرت العروس بالخوف و الرعب من تلك الزيجة برغم قصة الحب الكبيرة التي جمعتها بحبيبها ، و لكنها لم تتحمل كلمات والدته و شقيقته و هربت . 
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