سأحول حياتك جحيم| فتاة تهرب من حفل زفاف بسبب والدة العريس وابنتها





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية أن الشابة البالغة من العمر 22 عاما ، و تدعى " كايلي" ، هربت من حفل زفافها قبل إعلان القس زواجها بدقائق و اختفت لمدة أسبوع .





ظن والداها أنها مخطوفة ، و لكنها أرسلت لخطيبها و والديها رسالة تؤكد فيها انها هربت من زفافها بإرادتها بسبب ما فعلته شقيقة العريس في صباح يوم الزفاف .









كتبت الفتاة في الرسالة التي ارسلتها لخطيبها أن شقيقته اتصلت بمصفف الشعر و ألغت حجز الزفاف و لكنها أدركت الامر و تعاملت معه ، و لكن الشئ المفزع أن شقيقة العريس كانت تكره العروس لدرجة أنها همست في اذنها بعد إرتدائها فستان الزفاف بضحكة خبيثة " سأجعل حياتك جحيم و لأني أكرهك" .









فزعت العروس مما سمعت و حاولت ألا تصدق ، و لكن حضرت والدة العريس لتفتعل اي شجار في غرفتها بعد خروج إبنتها حتى تفسد حفل الزفاف .









شعرت العروس بالخوف و الرعب من تلك الزيجة برغم قصة الحب الكبيرة التي جمعتها بحبيبها ، و لكنها لم تتحمل كلمات والدته و شقيقته و هربت .

تنتظر كل فتاة يوم زفافها و ترسل الدعوات للجميع لمشاركتها فرحتها في ذلك اليوم المهم و تسعى أن تكون في أجمل طلة لها و تحاول أن تبتعد عن أي مصدر يمكن أن يسبب لها أي توتر .