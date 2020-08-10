AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار تزامنا مع الخلافات الأمريكية الصينية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:47 ص
اسعار الذهب عالميا
اسعار الذهب عالميا
Advertisements
رويترز
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع تمسك الدولار بالمكاسب التي حققها إثر بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية، في حين يواصل المستثمرون التركيز على العلاقات الصينية الأمريكية قبيل محادثات تجارة مقررة‮.‬

وبحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 2030.10 دولار للأوقية (الأونصة). 

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 2040.80 دولار. وأسواق اليابان وسنغافورة مغلقة يوم‮ الاثنين ‬في عطلات عامة‮.‬

كان الذهب بلغ ذروة قياسية عند 2072.50 دولار يوم الجمعة ثم تراجع نحو اثنين بالمئة مع انتعاش الدولار بفعل بيانات تظهر نمو الوظائف الأمريكية غير الزراعية 1.763 مليون وظيفة في يوليو تموز‮.‬

اقرأ أيضا:
وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، ”ارتفاع الدولار يضغط على قرارات المستثمرين، فضلا عن أن الناس سيكونون أكثر (ميلا) لجني الأرباح بعد موجة صعود بهذه الضخامة‮.‬

”احتمالات التصحيح كبيرة للغاية. يتوقف الأمر على رؤية السوق للدولار عموما، في ضوء أن التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين في صالح الدولار نوعا ما‮.“‬

وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 28.24 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 1.2 بالمئة مسجلا 972.93 دولار واستقر البلاديوم عند 2177.04 دولار للأوقية‮.‬
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذهب يرتفع وسط إقبال على الملاذات بسبب احتجاجات الولايات المتحدة

الذهب يعوض جزءا من خسائره بعد تقرير الوظائف الأمريكية

الذهب يهبط مع صعود الدولار وسط مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا

بضغوط الدولار.. الذهب يهبط عن مستوى قياسي

ترشيحاتنا

دعاء ضيق الرزق وكثرة الديون .. 9 كلمات تبدل الأحوال

هل يجوز الوضوء بالشورت والفانلة؟.. أمين الفتوى يرد

70 % تراجعا في الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الثاني من 2020

برفقة خطيبها وتامر حبيب.. أحدث ظهور لـ أمينة خليل

الصين تعلن عن انتشار فيروس غامض أشد من كورونا

1.7 طن.. لن تصدق تأثير ارتفاع أسعار الذهب على حجم المبيعات في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية .. هنادي مهنى تتألق فى أحدث ظهور

بآلاف الدولارات.. سعر خرافي لـ ساعة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

بـ لوك جديد.. بلقيس تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير