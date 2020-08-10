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اقتصاد

لمتابعة الأداء الحكومي.. وزارة التخطيط تنشر سلسلة من الإنفوجرافات حول منظومة أداء

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على صفحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي سلسلة من الإنفوجرافات حول منظومة متابعة الأداء الحكومي "أداء".

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنظومة الإلكترونية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، تعد أول منظومة أداء في تاريخ مصر تقوم بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي من خلال مؤشرات أداء استراتيجية وتشغيلية بطريقة إلكترونية وموضوعية، مضيفة أن المنظومة تتيح لمتخذي القرار متابعة أداء البرامج والخطط في الوزارات والهيئات كل بشكل رقمي قابل للقياس.

وأوضحت إنفوجرافات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منظومة "أداء" هي منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، وتتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكل الجهات الحكومية، تستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة.

كما استعرضت سلسلة الإنفوجرافات رسالة المنظومة والتي تتمثل في توفير أدوات فعالة تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء كل أجهزة الدولة، وترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، كما تكوّن أساسًا علميا محفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي، وتحقق أهداف الدولة في ربط الزيادة في أجور العاملين بمستويات الإنتاجية.

وتناولت الانفوجرافات في نقاط الأهداف الإستراتيجية للمنظومة والتي تتضمن تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة، إلى جانب الموائمة بين أهداف الحكومة والأداء الفردي للجهات الحكومية والعاملين بها، إلى جانب ضمان تنفيذ المستهدفات التنموية التي توافقت عليها الحكومة، وتسليط الضوء على حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة.

وتضمنت الأهداف الإستراتيجية وفقًا للإنفوجرافات ضمان تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع إيجاد حلول عاجلة للمعوقات، ومن ثم تقويم الأداء ضمانًا لتنفيذ المستهدفات، إضافة إلى قياس أثر البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال خطط البرامج والأداء، إلى جانب تطوير الإطار المؤسسي لمنظومة التخطيط الإستراتيجي وقياس الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.
لمتابعة الأداء الحكومي.. وزارة التخطيط تنشر سلسلة من الإنفوجرافات حول منظومة أداء
لمتابعة الأداء الحكومي.. وزارة التخطيط تنشر سلسلة من الإنفوجرافات حول منظومة أداء
لمتابعة الأداء الحكومي.. وزارة التخطيط تنشر سلسلة من الإنفوجرافات حول منظومة أداء
لمتابعة الأداء الحكومي.. وزارة التخطيط تنشر سلسلة من الإنفوجرافات حول منظومة أداء
لمتابعة الأداء الحكومي.. وزارة التخطيط تنشر سلسلة من الإنفوجرافات حول منظومة أداء
لمتابعة الأداء الحكومي.. وزارة التخطيط تنشر سلسلة من الإنفوجرافات حول منظومة أداء
لمتابعة الأداء الحكومي.. وزارة التخطيط تنشر سلسلة من الإنفوجرافات حول منظومة أداء
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