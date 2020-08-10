تحرير محاضر تموينية لمخابز بالمنوفية لبيعها الدقيق في السوق السوداء

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية أمن المنوفية للمرور على المحلات التجارية والمخابز للتأكد من سلامة السلع المقدمة للمواطنين.









وأسفر المرور عن تحرير محضر 1305 ضد "ك ك ط" بناحية أشمون، وذلك لتجميعه 3 شكاير دقيق مدعم بغرض البيع فى السوق السوداء.





وكذلك محضر ضد "ن ح ع" بناحيه أشمون، وذلك لتجميعه 3 شكاير دقيق مدعم بغرض البيع فى السوق السوداء.







3- محضر رقم 1458 في 13 /5 /2020 ضد "ع م م ا" بناحيه أشمون، وذلك لتجميعه 2 شيكاره دقيق مدعم بغرض البيع فى السوق السوداء.





وكذلك تم تحرير محضر ضد "ا ش ا" بناحية أشمون، وذلك لتجميعه 4 شكاير دقيق مدعم بغرض بيعه فى السوق السوداء.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.