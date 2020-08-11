منها Galaxy S10 plus .. تخفيضات كبرى على هذه الهواتف

ينتظر العديد من راغبى شراء الهواتف الذكية العروض والتخفيضات، التى تقوم بها شركات الهواتف الذكية على إصداراتها أو مراكز البيع التى تقوم بعمل هذه التخفيضات.









وذكر موقع Moneycontrol عددا من التخفيضات على أهم الهواتف على موقع أمازون والتى انخفض ثمنها بشكل كبير، ومنها هاتفا Galaxy S10 و Galaxy S10 plus حيث أصبح هاتف Galaxy S10 بسعر 600 دولار اى ما يعادل 9590 جنيه مصرى، أما هاتف Galaxy S10 plus فأصبح سعره 707 دولارات أى ما يعادل 300 11 جنيه مصرى.

















ويتمتع هاتف Galaxy S10 plus بكاميرا سيلفى 10 مجا بيكسل، و شاشة 6.1 بوصة، وومعالج SnapDragon 855 أو Exynos 9820 و بطارية 3400 مللى أمبير.









وانخفض هاتف Redmi K20 Pro من شاومى إلى 307 دولارات أى ما يعادل 915 4 جنيه مصرى، ويحتوى هاتف Redmi K20 Pro على معالج من نوع Snapdragon 855 ، وكاميرا ثلاثية خلفية الأساسية بـ 48 ميجا بيكسل.









ووصل هاتف Galaxy M11 من سامسونج إلى سعر 146 دولارا أى ما يعادل 340 2 جنيه مصرى، ويحتوى الهاتف على شاشة من نوع Infinity-O بالإضافة إلى بطارية كبيرة، و كاميرا ثلاثية خلفية.









أما هاتف OnePlus 7T انخفض حيث أصبح سعره 400 دولار بدلا من 500 دولار أمريكى أى ما يعادل 390 6 جنيه.









ويأتى هاتف OnePlus 7T بشاشة بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 1080 x 2400 ، ومعدل تحديث سرعة شاشة 90 هرتز، وتأتى كاميرات هاتف OnePlus 7T بـ 3 كاميرات خلفية الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل ، والثانية بـ 12 ميجا بيكسل، والثالثة بدقة 16ميجا بيكسل.



