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ديني

انطلاق فعاليات مسابقتي القرآن الكريم والخطابة للوافدين بالأزهر

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:04 م
انطلاق فعاليات مسابقتي
انطلاق فعاليات مسابقتي القرآن الكريم والخطابة
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محمد شحتة
انطلقت اليوم، بمركز الأزهر لتطوير وتعليم الطلاب الوافدين والأجانب، فعاليات مسابقتي "نصف القرآن الكريم" و"الخطابة" تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وإشراف رئيس مركز التطوير.

تهدف هاتان المسابقتان إلى تحقيق التواصل بين الوافدين والربط بينهم والتعاون من خلال اللغة العربية ، وخلال الفعالية بدأ طلاب مسابقة نصف القرآن الكريم بتلاوة بعض الآيات القرآنية أمام لجنة التحكيم لقياس مقدار حفظهم وتدبرهم لمعاني القرآن الكريم وألفاظه، وكذلك قام طلاب مسابقة "الخطابة" بإلقاء بعض الخطب الارتجالية لقياس مدى التزامهم بالقواعد النحوية وتعبيرات الوجه والتمثيل في الأداء والثقة بالنفس والثقافة اللغوية.

وقام الطلاب بتأدية مواهبهم أمام لجنة التحكيم المكونة من:
أولًا لجنة تحكيم الخطابة:
الدكتور عبد الفتاح العواري- عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر، والدكتورة نهلة الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين ورئيس مركز التطوير، والدكتور فاروق حمزة دكتوراه في النحو والصرف والعروض دار علوم جامعة القاهرة و عضو في مركز التطوير .

ثانيًا: لجنة تحكيم مسابقة نصف القرآن الكريم:
الدكتور عماد عبدالنبي الحلبي مدرس بكلية الشريعة جامعة الأزهر، والدكتور أحمد علي أحمد مدرس بكلية الشريعة جامعة الأزهر، والدكتور مجد إبراهيم سيد مدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر.

وأشاد أعضاء اللجنة بالمستوى الراقي للطلاب الوافدين كما أكدوا على أن حفظ الطلاب للقرآن الكريم وتجويده يحسن من مخارج نطقهم للحروف مما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى اللغة العربية، كما أن إحياء فن الخطابة  تبني شخصية الطالب وثقته بنفسه وتنشط مهارة التحدث لديه.
انطلاق فعاليات مسابقتي القرآن الكريم والخطابة للوافدين بالأزهر
انطلاق فعاليات مسابقتي القرآن الكريم والخطابة للوافدين بالأزهر
انطلاق فعاليات مسابقتي القرآن الكريم والخطابة للوافدين بالأزهر
انطلاق فعاليات مسابقتي القرآن الكريم والخطابة للوافدين بالأزهر
انطلاق فعاليات مسابقتي القرآن الكريم والخطابة للوافدين بالأزهر
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