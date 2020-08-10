عودة 21 مستشفى للعزل.. الصحة تحذر من تناول الوجبات السريعة خوفا من انتشار فيروس كورونا

طالب الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، بعدم تناول أي الفيتامينات أو رفع المناعة من دون استشارة الطبيب، محذرا من الوجبات السريعة التي من الممكن أن تساهم في نقل الفيروس.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا، مستنكرا عدم التزام البعض بارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية.





وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن التحالف الدولي سوف يوفر 20% من لقاح كورونا فور الانتهاء من التجارب الثالثة قبل إصداره واستخدامه.





ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن الوزارة عادت مرة أخرى إلى استخدام 21 مستشفي للعزل الصحي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى ان الحالات البسيطة سوف يتم علاجها في البيت.





وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه من الوارد أن يعود فيروس كورونا بموجة ثانية، لذا يجب على المصريين الالتزام وارتداء الكمامة لعدم تزايد الحالات المصابة بالفيروس.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن «نسب الشفاء للحالات البسيطة تجاوزت 99%، والحالات المتوسطة 95%، وأصحاب الأمراض المزمنة 78%».