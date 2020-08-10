AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عودة 21 مستشفى للعزل.. الصحة تحذر من تناول الوجبات السريعة خوفا من انتشار فيروس كورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:06 م
متحدث الصحة
متحدث الصحة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
طالب الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، بعدم تناول أي الفيتامينات أو رفع المناعة من دون استشارة الطبيب، محذرا من الوجبات السريعة التي من الممكن أن تساهم في نقل الفيروس. 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا، مستنكرا عدم التزام البعض بارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية. 

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن التحالف الدولي سوف يوفر 20% من لقاح كورونا فور الانتهاء من التجارب الثالثة قبل إصداره واستخدامه. 

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن الوزارة عادت مرة أخرى إلى استخدام 21 مستشفي للعزل الصحي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى ان الحالات البسيطة سوف يتم علاجها في البيت.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه من الوارد أن يعود فيروس كورونا بموجة ثانية، لذا يجب على المصريين الالتزام وارتداء الكمامة لعدم تزايد الحالات المصابة بالفيروس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن «نسب الشفاء للحالات البسيطة تجاوزت 99%، والحالات المتوسطة 95%، وأصحاب الأمراض المزمنة 78%».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو | الصحة: فيروس كورونا أصبح ضعيفًاً.. وامتحانات الثانوية آمنة.. ونسب التعافي ببلازما الدم جيدة جدًا

أخبار التوك شو.. مستشار الرئيس يعلن موعد ظهور علاج كورونا.. الصحة تعلن: الفيروس أصبح ضعيفا.. وامتحانات الثانوية آمنة

قنبلة موقوتة .. أضرار الوجبات السريعة خلال فترة الامتحانات

للوقاية من كورونا.. الصحة تحذر من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات دون إشراف طبي

روشتة كورونا.. الصحة تحذر من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات دون إشراف طبي.. وتؤكد خطورتها على صحة الإنسان.. والاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة يساعد على تحفيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض

خوفا من تزايد الإصابات .. وزيرة الصحة توجه نصائح للمواطنين خلال فترة الترقب والحذر للحد من انتشار كورونا

ترشيحاتنا

مدير الصحة العالمية يدعو للتفاؤل بشأن القضاء على فيروس كورونا

سر غضب أحمد فتحي من رينيه فايلر فى الأهلي

أحمد فتحي يقلب تويتر برسالة قوية عن النادي الأهلي

هل يجوز الصلاة بـ الفانلة الحمالات بسبب الحر الشديد .. أمين الفتوى يجيب

هل تجوز قراءة القرآن دون ستر العورة؟ الإفتاء تجيب

هل الحسد يسبب الموت وكيف عالجه النبي محمد؟ .. حقائق لا يعرفها الكثير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة اليوتيوبر مي ماهر .. أسباب وأعراض جلطة الرئة

بعد وفاة مصطفى حفناوي .. كيف تقي نفسك من جلطة المخ ؟

هل تشعر بالدوخة عند الوقوف ؟.. إليك السر الخطير