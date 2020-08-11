احمى نفسك فى الموجة الثانية لكورونا.. إليك أسباب عودة الإصابات وطرق الوقاية.. واكتشف حقيقة انتقاله فى الطعام واللحوم المصنعة

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فى بداية انتشار فيروس كورونا أصيب كثيرون بحالة صدمة وخوف شديد من المرض جعلتهم يحرصون على اتباع الاجراءات الوقائية ولكن بعد انخفاض عدد الإصابات بدأ عدد كبير من الناس يهمل الاجراءات الوقائية مما تسبب فى ظهور إصابات جديدة.
أكد الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا انخفضت كثيرا خلال الفترة الماضية ولكنها بدأت ترتفع قليلا بسبب اهمال البعض في اتخاذ الإجراءات الوقائية خاصة فى الأماكن العامة.
وأضاف بدران ، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، أن حوالى 20% من عدوى كورونا بلا أعراض واضحة، ويشكل المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض خطورة كبيرة فى نقل فيروس كورونا المستجد أكثر من الأشخاص الآخرين لأنهم لا يقومون بالابتعاد عن اهلهم والمجتمع، ويركبون المواصلات العامة مما يهدد عددا كبيرا بالعدوى دون أن يشعروا.
وشدد "بدران" على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال هذه الفترة حتى بعد انخفاض عدد الإصابات لأن الفيروس مازال منتشرا فى حوالى 210 دول، والتهاون فى الإجراءات الوقائية يعيدنا للوراء.
وشدد على أهمية ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة والأماكن المزدحمة وعدم لمس الجزء الأمامى منها، والتخلص منها بشكل صحيح، وغسل الأيدى بعد ملامسة اى سطح باستخدام الصابون والماء جيدا مع تغلغل الأصابع بالماء والصابون واستخدام الكحول فى حالة عدم وجود الماء.
وأشار إلى أهمية التغذية السليمة المعتمدة على البصل والفول والخضراوات والفواكه الطازجة فى رفع المناعة وعدم الانجراف وراء أكل الشارع خاصة الاطعمة الباردة التى لا يمكن تسخينها، وأخذ قسط كاف من النوم والجلوس في أماكن جيدة التهوية.
اللحوم المصنعة
أوضح "بدران " أن الاكثار من اللحوم المصنعة يزيد من مخاطر أمراض القلب والسرطان وبالتالى زيادة نسب الفئات الأكثر تهديدًا بـ فيروس كورونا ، والاكثار من اللحوم الحمراء بشكل عام يزيد من مخاطر أمراض القلب وسرطان القولون والمستقيم ومرض السكر النوع الثانى وكلها تزيد من الفئات المهددة بالإصابة بـ كورونا.
الوجبات السريعة
وأكد "بدران" أن الوجبات السريعة الغربية النمط تقلل المناعة وتزيد من فرص انتشار الكورونا،و لا توجد علاقة مباشرة بين انتقال فيروس الكورونا عن طريق الطعام لكنه أكد أن تناول الطعام خارج المنزل يزيد من فرص اختراق قواعد التباعد الاجتماعى والتخلى عن الكمامة خارج المنزل وهذا يهدد بعودة انتشار فيروسات الكورونا.
وفيما تعلق بخطورة انتقال الفيروس من خلال الطعام الغير مطبوخ واللحوم المصنعة فذكر موقع "بولد سكاى" أنه لايوجد دليل على أن الفيروس ينتقل عن طريق الطعام إلا أن بعض الأطعمة غير المطبوخة واللحوم المصنعة يمكن أن تنقل عدوى فيروس كورونا في حالة التعامل معها أو تحضيرها دون احتياطات اللازمة.
خطورة اللحوم المصنعة
يتم تمليح اللحوم المصنعة وإضافة مواد حافظة كيميائية ومواد ملونة ومكسبات طعم ورائحة غير معلومة المصدر، كما تساعد على زيادة عمرها والاحتفاظ بها لفترة أطول، ما يتسبب في تلف الجهاز المناعي على المدى البعيد، وسهولة تقبل الجسم للمرض سريعا .