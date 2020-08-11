احمى نفسك فى الموجة الثانية لكورونا.. إليك أسباب عودة الإصابات وطرق الوقاية.. واكتشف حقيقة انتقاله فى الطعام واللحوم المصنعة

- احترس هذه مؤشرات خطر لعودة كورونا

- اعرف حقيقة انتقال فيروس كورونا بسبب اللحوم المصنعة





فى بداية انتشار فيروس كورونا أصيب كثيرون بحالة صدمة وخوف شديد من المرض جعلتهم يحرصون على اتباع الاجراءات الوقائية ولكن بعد انخفاض عدد الإصابات بدأ عدد كبير من الناس يهمل الاجراءات الوقائية مما تسبب فى ظهور إصابات جديدة.

أكد الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا انخفضت كثيرا خلال الفترة الماضية ولكنها بدأت ترتفع قليلا بسبب اهمال البعض في اتخاذ الإجراءات الوقائية خاصة فى الأماكن العامة.





وأضاف بدران ، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، أن حوالى 20% من عدوى كورونا بلا أعراض واضحة، ويشكل المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض خطورة كبيرة فى نقل فيروس كورونا المستجد أكثر من الأشخاص الآخرين لأنهم لا يقومون بالابتعاد عن اهلهم والمجتمع، ويركبون المواصلات العامة مما يهدد عددا كبيرا بالعدوى دون أن يشعروا.

وشدد "بدران" على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال هذه الفترة حتى بعد انخفاض عدد الإصابات لأن الفيروس مازال منتشرا فى حوالى 210 دول، والتهاون فى الإجراءات الوقائية يعيدنا للوراء.





وشدد على أهمية ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة والأماكن المزدحمة وعدم لمس الجزء الأمامى منها، والتخلص منها بشكل صحيح، وغسل الأيدى بعد ملامسة اى سطح باستخدام الصابون والماء جيدا مع تغلغل الأصابع بالماء والصابون واستخدام الكحول فى حالة عدم وجود الماء.



