AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. محمد رمضان برفقة الجمهور في الساحل الشمالي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:22 م
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
عمر صبحى
نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري".

وظهر "رمضان" في الفيديو وهو يلتقط صورا تذكارية برفقة الجمهور.

وحقق كليب أغنية "تيك توك" للفنان محمد رمضان والنجم العالمي سوبر ساكو 9 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد مرور أسبوعين فقط من طرحها.

وتقول كلمات الأغنية: "فى حاجة مش واصلالك.. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى  .. Tik Tok , Tik Tok".

عايزة حب أنا مش فاضي .. زعلانة منى وده العادى .. فبخدها عالهادى .. يا بت انتى مراتى ..اتقابلنا، وافترقنا، اشتغلنا، وانشغلنا .. عاملة دوشة، عاملة أزمة .. انتى طالق لو اتكرر الكلام ده.
شاهد.. محمد رمضان برفقة الجمهور في الساحل الشمالي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد نصف ساعة من طرحها.. تيك توك لـ محمد رمضان تقترب من 200 ألف مشاهدة

تيك توك لـ محمد رمضان تتصدر تريند تويتر

محمد رمضان يحصد 3.7 مليون مشاهدة بـ تيك توك

بعد يومين من طرحها .. تيك توك محمد رمضان تحقق 4.5 مليون مشاهدة

تيك توك لـ محمد رمضان تتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة

محمد رمضان يقترب من 6 ملايين مشاهدة لـ كليب أغنية تيك توك

ترشيحاتنا

وليد توفيق: مصر بها 100 مليون نسمة وحلت مشكلة الكهرباء في عامين وإحنا 4 مليون ونعاني منذ 30 عاما

عودة 21 مستشفى للعزل.. الصحة تحذر من تناول الوجبات السريعة خوفا من انتشار فيروس كورونا

تملى وتخلص.. أحمد موسى: إثيوبيا عايزة تخلع من مفاوضات سد النهضة

21 مستشفى تعود إلى العزل لمواجهة فيروس كورونا.. تعرف عليها

عاجل.. إصابة 7 لاعبين جدد بفيروس كورونا فى المصري

شماعة وقناع بيد حزب الله .. وزير لبناني يفتح لـ صدى البلد خزائن الحكومة بعد استقالتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرحلة الأولى لم تنته .. مجدي بدران يكشف أسباب الموجة الثانية لـ كورونا

بملابس أنيقة .. لطيفة تخطف الأنظار فى جلسة تصوير جديدة.. شاهد

أيها أجمل؟.. ريهام أيمن تبرز جمالها بـ 3 تسريحات شعر مختلفة