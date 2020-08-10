ترتيب هدافي الدوري المصري عقب تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري وهاتريك السعيد

عزز عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تربعه على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بتسجيل "هاتريك" أمام طنطا اليوم فى إطار مباريات الدوري.





وواجه بيراميدز طنطا ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





ولم يستكمل عبد الله السعيد المباراة وغادرها في الدقيقة 80، وشارك بدلًا منه التونسي عمر العيوني.





وتعادل الزمالك مع الاتحاد اليوم بهدفٍ لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على أرضية استاد برج العرب.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هاتريك عبد الله السعيد اليوم

1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا .

2- محمد شريف لاعب إنبي برصيد 9 أهداف.

3- سيف الدين الجزيري لاعب الإسماعيلي، برصيد 7 أهداف.

5- وليد سليمان لاعب الأهلي، برصيد 6 أهداف.



