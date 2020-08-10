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رياضة

بعد التعادل اليوم .. مران لـ لاعبي الزمالك المستبعدين من مباراة الاتحاد غدا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:44 م
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين المستبعدين من مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم باستاد برج العرب في الإسكندرية بالجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز، تدريباتهم عصر غدٍ الثلاثاء بملعب عبد اللطيف أبو رجيله بالنادي.

بينما يحصل باقي اللاعبين الذين شاركوا في المباراة علي راحة غدًا، علي أن يعود الفريق بعد غدٍ الأربعاء بشكل كامل للتدريبات.

فيما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توقيع عقوبات مادية على لاعبي الفريق الأبيض.

يأتي هذا  بعد التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري.

وقرر مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض تغريم كل لاعب مبلغ قدره ١٠٠ ألف جنيه بعد التعادل في المباراة واهدار فرص الفوز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد القلعة البيضاء إلى ٣٥ نقطة يحتل بهم وصافة الدوري، في حين يرتفع  رصيد الاتحاد إلى ٢٨ نقطة يحتل المركز الخامس.
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