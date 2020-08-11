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مرأة

لعشاقها.. طريقة عمل الشيكولاتة الدارك في المنزل بأسهل الخطوات

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:31 ص
طريقة عمل الشيكولاتة
طريقة عمل الشيكولاتة الدارك في المنزل
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هاجر هانئ
الشيكولاتة الدارك من الحلويات التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص على الرغم من أنها تتمتع بمذاق مختلف عن أنواع الشيكولاتات الأخري، كما يحرص البعض على تناول الشيكولاتة الدارك نظرا لاحتوائها على سعرات حرارية قليلة بالأخص مرضي السكر.


وقدم محمد عادل باتيستا، خبير التغذية ومدرب كمال الأجسام، طريقة عمل الشيكولاتة الدارك فى المنزل بأسهل الخطوات..


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مكونات الشيكولاتة الدارك :

- نصف كوب كاكاو خام جيد
-2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.
-نصف ملعقة صغيرة فانيلا سائلة.
-نصف ملعقة صغيرة فانيلا بودرة.
-10 جرامات زبدة غير مملحة أو زيت ويفضل جوز هند
 

طريقة تحضير الشيكولاتة الدارك:
 
- في حمام مائي نضع طبق استانلس و نضع الزبده فيه حتي تذوب 
- يضاف العسل و يقلب جيدا ثم ضعي الفانيليا والكاكاو مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح القوام كريمي.
- نحضر قوالب السيليكون الصغيرة ثم نفرغ  خليط الشيكولاتة فيها، ويمكنك إضافة المكسرات المفضلة على حسب الرغبة.
- تترك الشيكولاتة حتي تتماسك ثم توضع فى الثلاجة.

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