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منوعات

بالكراسي والمظلات.. شجار عنيف بين رواد شاطئ في بلجيكا | فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:09 ص
شجار بين رواد شاطئ
شجار بين رواد شاطئ
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عزة عاطف
باستخدام المظلات وكراسي الاستلقاء (الشيزلونج)؛ اندلع شجار ضخم على أحد الشواطئ البلجيكية بين رواده، خلال يوم شديد الحرارة.

وأغلقت الشرطة البلجيكية بلدة بلاكينبرج، بالقرب من بروجيس، أمام السياح؛ بعد وقوع قتال مروع تسبب في حدوث "فوضى تامة" داخل المنتجع الساحلي
 
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وبدأ الشجار عندما طلب أحد عمال الإنقاذ من مجموعة من حوالي 40 شابًا عدم الاقتراب من حواجز الأمواج حسبما ذكرت صحيفة بروكسل تايمز. 

وظهر رواد الشاطئ في الفيديو يلقون الكراسي والمظلات على بعضهم البعض، كما ظهر رجل يلقي بمظلة على صفوف الضباط وآخر يلقي كرسيًا بلاستيكيًا في الحشد.

وألقت الشرطة القبض على عدد من الأشخاص، وقد أدان رئيس البلدية دافني دومري العنف قائلًا: "كان هذا مروعًا".

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