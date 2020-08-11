فقدان الشهية والشعور بالانتفاخ أحدها.. أعراض التلبك المعوي

التلبك المعوي أو عسر الهضم يعتبر من أكثر الأمراض التي يشكو منها العديد من الأشخاص؛ نتيجة ممارسة بعض العادات الغذائية الخاطئة وتناول الأطعمة غير الصحية والغنية بالدهون غير الآمنة أيضا. الآمنة





وكشف الدكتور أحمد مساعد ، استشاري امراض الباطنة والكلي، عن أبرز أعراض التلبك المعوي و التى تتمثل في ما يلي:





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- انتفاخ البطن وبالأخص عند تناول الطعام حتى وإن كان خفيفًا.

- الإصابة بالإمساك: نتيجة حدوث الاضطرابات المعوية.

- كثرة الغازات والتي تصاحب الإمساك.

- آلام شديدة في البطن وتقلصات معوية متكررة.

- الشعور بالغثيان مع احتمالية حدوث القيء.

-اضطرابات حركة الأمعاء وعدم أدائها لوظائفها بطريقة طبيعية.

-حرقة المعدة أيضًا يمكن أن تحدث حرقة المعدة عند الإصابة بالتلبك المعوي.

- فقدان الشهية حيث يتجنب المصاب تناول الأطعمة المختلفة لأنها تسبب له الام وانتفاخ