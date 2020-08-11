في الذكرى الخامسة لوفاته.. قصة رحيل نور الشريف المأساوية بـ السرطان

كانت الأيام الأخيرة فى حياة نور الشريف ، هي الأصعب، وتحدثت عنها زوجته الفنانة بوسى خلال لقائها قبل عامين مع الإعلامية راغدة شلهوب فى برنامج "100 سؤال" على قناة الحياة والتى كشفت فيه عن بعض الأمور التى لا يعرفها الجمهور منها أن نور الشريف لم يكن يعرف طبيعة مرضه حتى غيبه الموت، حيث إنها وباقى أفراد أسرته أخفوا عنه طوال الوقت إصابته بسرطان الرئة وكانوا يقولون له إنه مصاب بالتهاب فى الرئة ويذهب بالعلاج.





ووصفت بوسى، زوجها الراحل بأنه مثل الجمل لما لديه من قدرة احتمال لاسيما وأنه كان يجهز لدخول مسلسل جديد خلال فترة مرضه، مضيفة أنه لم يشك فى إصابته بالسرطان لأن كل من حوله كانوا متفائلين ولديهم أمل كبير فى شفائه، وحتى قبل وفاته بـ3 أيام كانت الأمور تسير بشكل طبيعى، فكان فى المستشفى وحضر الموسيقار هانى مهنى لتقابله بوسى وتخبره أنهم ذاهبون إلى المنزل، وأنه من الممكن زيارتهم فيه أفضل من المستشفى.





وأكدت بوسى أن نور الشريف لم يتحدث معها فى الأمور الخاصة بالرحيل والوفاة لأنها وابنتيها كن دائما يداعبنه ويضحكن معه ويتحدثن فى أمور كلها فكاهة؛ حتى تكون حالته النفسية أفضل، مشيرة إلى أن الراحل لم يترك وصية ولا حتى أوصاها بشيء خلال الأيام الأخيرة له.





وكشفت عن أن اللحظة التى شعرت فيها بأنه سيرحل؛ عندما أصبح قلبه غير قادر على النبض بشكل طبيعى، وتم نقله إلى العناية المركزة قبل وفاته بـ3 ساعات، وقتها شعرت بأنه سيتوفى.