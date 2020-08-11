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عبد المنعم سعيد: مجلس الشيوخ مكمل لـ النواب .. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:10 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصرى للفكر والدراسات، إنه من الصعب أن نقدر مدى توافد المواطنين ولكن على نهاية اليوم سيبدأ حصر عدد المواطنين المشاركين فى العملية الانتخابية.

وأضاف رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصرى للفكر والدراسات، فى مداخلة اهتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن مصر كان لها تاريخ مع مجلس الشيوخ قبل عام 1952، وفى غضون التعديل الدستورى فى عام 1980 أدى إلى وجود مجلس الشورى.

وتابع أن مجلس الشيوخ الموجود الآن مختلف عن المجلس قديمًا، ويعد مكمل  لمجلس النواب وسيكون مجلس استشارى له، منوهًا أنه يجب على كل المصريين المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بصوتهم.

وأوضح أنه يجب على المواطنين معرفة البرنامج الانتخابى للمرشحين سواء الفردى أو التابع لحزب أو تكتل، مشددًا على أنه يجب على المصريين المشاركة فى اختيار مصيرهم. 
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