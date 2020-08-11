AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

برلمان شباب مصر يساعد كبار السن على أبواب لجان الاقتراع ببورسعيد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
حرص شباب وفتيات "برلمان شباب مصر" التابع لمديرية الشباب والرياضة علي مساعدة كبار السن وذوي القدرات الخاصة وذلك أمام لجان إنتخابات مجلس الشيوخ ببورسعيد.

ووفرت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد الكمامات علي أبواب لجان الإنتخابات وذلك لتوزيعها علي الناخبين لحمايتهم من مخاطر الإصابة بكورونا.

وفتحت لجان إنتخابات مجلس الشيوخ أبوابها في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأثنين، وذلك في الموعد الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات.

وأقبل عدد من المواطنين على لجان الانتخابات في الساعات الأولي من انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ.



و شهدت اللجان إجراءات أمنية مكثفة وذلك بالتزامن مع فتح أبوابها أمام الناخبين ، وبدء إستقبال الناخبين للإدلاء باصواتهم.
وتعد بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألف و919 ناخب، موزعين على 98 مركز انتخابي، تضم 108 مقر انتخابي ولجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين بقسم الشرق 40 ألف و611 ناخب موزعين على 7 مراكز انتخابية تضم 7 مقار ولجان فرعية، وقسم العرب 55 ألف و81 ناخب موزعين على 11 مركز انتخابي يضم 11 مقر ولجنة فرعية، وقسم المناخ 75 ألف و888 ناخب موزعين على 20 مركز انتخابي تضم 20 مقر ولجنة فرعية، وقسم الضواحي 86 ألف و31 ناخب موزعين على 16 مركز انتخابي تضم 16 مقر ولجنة فرعية، وقسم بورفؤاد أول 60 ألف و822 ناخب موزعين على 11 مركز انتخابي تضم 11 مقر ولجنة فرعية، وقسم بورفؤاد ثاني 5 ألاف و625 ناخب موزعين على مركز انتخابي واحد يضم مقر ولجنة فرعية واحدة.
بينما يبلغ عدد الناخبين بقسم الزهور 157 ألف و449 ناخب موزعين على 22 مركز انتخابي تضم 32 مقر ولجنة فرعية، وقسم جنوب أول 17 ألف و471 ناخب موزعين على 4 مراكز انتخابية تضم 4 مقار ولجان فرعية، وقسم جنوب ثاني 15 ألف و941 ناخب موزعين 6 مراكز انتخابية تضم 6 مقار ولجان فرعية.


وبدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقبال ضعيف في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ بالدقهلية.. صور

لجان الانتخابات تستقبل الناخبين في انتخابات الشيوخ بسوهاج.. صور

لجان طرة والمعادي تفتح أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

في أول ساعات التصويت.. إقبال ضعيف على لجان انتخابات الشيوخ بشمال سيناء

بإجراءات احترازية.. لجان الزمالك تفتح أبوابها للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

شاهد.. احتشاد السيدات أمام لجنة بالأقصر للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

غضب في برشلونة قبل موقعة بايرن ميونخ بـ دوري أبطال أوروبا

هذا الصباح.. 3 دبابات إسرائيلية تخترق حدود لبنان

تجمع بين الفخامة والأناقة.. المرسيدس السوداء السيارة المفضلة لـ هيفاء وهبي

في عيد ميلادها الـ 82 .. عدد زيجات نجاة الصغيرة

بعد خسارتها انتخابات الرئاسة.. شاهد زعيمة أوروبية تهرب من بلدها

بعد قليل.. انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. فيديو

AdvertisementS

علي جمعة يحذر من تسمية البشر أو وصفهم بـ3 أسماء

اليوم.. عملية جراحية عاجلة لـ تركي آل الشيخ بـ نيويورك

جريمة بشعة في الإسماعيلية .. رجل يطلق الرصاص علي زوجته بالشارع .. شاهد

في عيد ميلاد نجاة الصغيرة.. تعرف على اسمها وعمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

وسائل إعلام يونانية: الطائرات والسفن الحربية مستعدة للرد على أي تحرك تركي

في الذكرى الخامسة لرحيله.. حقيقة زواج نور الشريف سِرًّا من درة

احمى نفسك فى الموجة الثانية لكورونا.. إليك أسباب عودة الإصابات وطرق الوقاية.. واكتشف حقيقة انتقاله فى الطعام واللحوم المصنعة

غضب في برشلونة قبل موقعة بايرن ميونخ بـ دوري أبطال أوروبا

في الذكرى الخامسة لرحيله.. قصة طلاق نور الشريف وبوسي

٤ حيل لن تكلفك الكثير تخلصك من انتشار الذباب فى المنزل والعمل

في عيد ميلادها الـ 82 .. عدد زيجات نجاة الصغيرة

أخبار الرياضة| الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين.. ورضا عبد العال ينتقد مرتضى منصور.. وحسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العثور على طفلهما جثة هامدة.. أب وأم مهددان بالسجن لمدة 20 عامًا

مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة ظهور ثعبان مرعب على رصيف محطة مترو أنفاق في نيويورك

أطلق النار على نفسه بالخطأ.. العناية الإلهية تنقذ طفلا من موت محقق.. تفاصيل