برلمان شباب مصر يساعد كبار السن على أبواب لجان الاقتراع ببورسعيد

حرص شباب وفتيات "برلمان شباب مصر" التابع لمديرية الشباب والرياضة علي مساعدة كبار السن وذوي القدرات الخاصة وذلك أمام لجان إنتخابات مجلس الشيوخ ببورسعيد.
ووفرت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد الكمامات علي أبواب لجان الإنتخابات وذلك لتوزيعها علي الناخبين لحمايتهم من مخاطر الإصابة بكورونا.
وفتحت لجان إنتخابات مجلس الشيوخ أبوابها في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأثنين، وذلك في الموعد الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات.
وأقبل عدد من المواطنين على لجان الانتخابات في الساعات الأولي من انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ.
و شهدت اللجان إجراءات أمنية مكثفة وذلك بالتزامن مع فتح أبوابها أمام الناخبين ، وبدء إستقبال الناخبين للإدلاء باصواتهم.
وتعد بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألف و919 ناخب، موزعين على 98 مركز انتخابي، تضم 108 مقر انتخابي ولجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين بقسم الشرق 40 ألف و611 ناخب موزعين على 7 مراكز انتخابية تضم 7 مقار ولجان فرعية، وقسم العرب 55 ألف و81 ناخب موزعين على 11 مركز انتخابي يضم 11 مقر ولجنة فرعية، وقسم المناخ 75 ألف و888 ناخب موزعين على 20 مركز انتخابي تضم 20 مقر ولجنة فرعية، وقسم الضواحي 86 ألف و31 ناخب موزعين على 16 مركز انتخابي تضم 16 مقر ولجنة فرعية، وقسم بورفؤاد أول 60 ألف و822 ناخب موزعين على 11 مركز انتخابي تضم 11 مقر ولجنة فرعية، وقسم بورفؤاد ثاني 5 ألاف و625 ناخب موزعين على مركز انتخابي واحد يضم مقر ولجنة فرعية واحدة.
بينما يبلغ عدد الناخبين بقسم الزهور 157 ألف و449 ناخب موزعين على 22 مركز انتخابي تضم 32 مقر ولجنة فرعية، وقسم جنوب أول 17 ألف و471 ناخب موزعين على 4 مراكز انتخابية تضم 4 مقار ولجان فرعية، وقسم جنوب ثاني 15 ألف و941 ناخب موزعين 6 مراكز انتخابية تضم 6 مقار ولجان فرعية.
وبدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.
بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.
وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.
وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.