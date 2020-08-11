AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إقبال نسبي وتواجد أمنى مكثف في محيط لجان دمياط في انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:17 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
شهدت اللجان الانتخابية بمختلف انحاء محافظة دمياط ، اقبالا نسبيا من الناخبين في الساعات الاولى من عملية التصويت، وسط تواجد امنى مكثف امام اللجان.

وتوافد المواطنون الذين حرصوا على ارتداء الكمامات امام اللجان واثناء الادلاء باصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث فتحت اللجان الانتخابية المخصصة لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط أبوابها أمام الناخبين منذ صباح اليوم الثلاثاء بعد الانتهاء من اعمال التجهيزات وتعقيم وتطهير اللجان.

اقرأ أيضا:

كانت محافظة دمياط استعدت بـ 223 مقرا انتخابيا و251 لجنة فرعية بأنحاء محافظة دمياط لاستقبال الناخبين وسط إجراءات امنية مكثفة لحماية الناخبين وتأمين محيط اللجان الانتخابية، مع التأكيد على التزام الناخبين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. 

ويتنافس فى هذه الانتخابات 17 مرشحا على المقاعد الفردية من بينهم مرشحان لحزب مستقبل وطن ومرشحان للحركة الوطنية ومرشح لحزب النور. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى تلك الانتخابات نحو مليون و40 ألف ناخب موزعين على 251 لجنة فرعية بنطاق المحافظة.

ويبلغ عدد من يحق له التصويت فى تلك الانتخابات نحو مليون و40 ألف ناخب موزعين على 251 لجنة فرعية بنطاق المحافظة.

والمقرات الانتخابية موزعة إلى قسم اول دمياط 14 لجنة فرعية باجمالى 86698 ناخبا، قسم ثان دمياط 15 لجنة فرعية باجمالى 87715 ناخبا ، قسم رأس البر 2 لجنة فرعية باجمالى 12725ناخبا قسم دمياط الجديدة 8 لجنة فرعية باجمالى 54258 ناخبا، مركز دمياط59 لجنة فرعية باجمالى 245398 ناخبا ، مركز كفر سعد 48 لجنة فرعية باجمالى 177695 ناخبا، مركز كفر البطيخ 19 لجنة فرعية باجمالى 75972 ناخبا مركز فارسكور 48 لجنة فرعية باجمالى 189273 ناخب، مركز الزرقا 33 لجنة فرعية باجمالى92874 ناخبا، قسم السرو 5 لجان فرعية باجمالى 17898 ناخبا.
إقبال نسبي وتواجد أمنى مكثف في محيط لجان دمياط في انتخابات الشيوخ
إقبال نسبي وتواجد أمنى مكثف في محيط لجان دمياط في انتخابات الشيوخ
إقبال نسبي وتواجد أمنى مكثف في محيط لجان دمياط في انتخابات الشيوخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قسم ثان الأعلى كتلة تصويتية.. الإسماعيلية تنهي تجهيز 201 مركز انتخابي استعدادًا للشيوخ

794 لجنة تستعد لاستقبال 3 ملايين ناخب في ماراثون الشيوخ بسوهاج

إقبال ضعيف في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ بالدقهلية.. صور

كراسي متحركة ومظلات لكبار السن.. المشهد الأول لانتخابات الشيوخ بالإسماعيلية

لجان الانتخابات تستقبل الناخبين في انتخابات الشيوخ بسوهاج.. صور

برلمان شباب مصر يساعد كبار السن على أبواب لجان الاقتراع ببورسعيد

ترشيحاتنا

أطلق النار على نفسه بالخطأ.. العناية الإلهية تنقذ طفلا من موت محقق.. تفاصيل

غضب في برشلونة قبل موقعة بايرن ميونخ بـ دوري أبطال أوروبا

وسائل إعلام يونانية: الطائرات والسفن الحربية مستعدة للرد على أي تحرك تركي

بعد الوصول إلى 23 حالة كورونا.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة المصري والإسماعيلي

لهذا السبب.. الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين عقب التعادل مع الاتحاد

بوتين يكشف سرًا عن أول لقاح لكورونا في العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا الروسي

امرأة تعيسة الحظ تقع ضحية لهجوم خفاش مصاب بعدوى خطيرة أمام منزلها

بعد العثور على طفلهما جثة هامدة.. أب وأم مهددان بالسجن لمدة 20 عامًا