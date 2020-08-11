بعد وفاة مصطفى حفناوي وإصابة يوتيوبر بجلطة فى الرئة..هل هناك علاقة بين كورونا والجلطة

بعد إصابة كل من مصطفى حفناوى اليوتيوبر الشهير وإصابة يوتيبر آخر بجلطات سواء فى الرئة أو فى المخ هل هناك علاقة بين الإصابة بالجلطات و فيروس كورونا

أعراض أكثر حدة





يبدو أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر حدة لـ COVID-19 أكثر عرضة لجلطات الدم. أفادت دراسة من هولندا أن 30 ٪ من مرضى COVID-19 الذين تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى يعانون من جلطات الدم.





كورونا والإصابة بالجلطات







من جانبه أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن جلطات الدم متناهية الصغر من أخطر مضاعفات فيروس كورونا الخطيرة فبعد تشريح جثث المتوفين تبين وجود جلطات لدى مرضى كورونا .





أضاف أن الجلطة تسبب اعاقة تدفق الدم إلى الأنسجة وربما تكون سبب بتر أو سقوط الأصابع أو الأطراف أما عن تأثير الإصابة بالجلطات بسبب كورونا فقد تحدث جلطات فى الرئة تسبب الإنسدادات الرئوية وفى القلب تسبب النوبات القلبية أما فى المخ فقد تكون سبب لدى الكثيرين فى الإصابة بالسكتات الدماغية .





كيفية تفادى الإصابة بالجلطات







ولفت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعه ـأن حدوث مخاطر وتخثر الدم تكون كبيرة من الأفضل أعطاء مرضى كورونا أدوية سيولة، ل لحماية من الجلطات وتعد بوجه عام أفضل نصائح للوقاية من الجلطات هى تناول الماء والسوائل بكثرة وممارسة الرياضة وعدم البقاء أكثر من ساعتين بدون حركة ومحاولة تحريك الساقين بأستمرار ومحاولة تجنب زيادة الوزن وعدم الإفراط فى تناول الملح والسكر لان كلهما يتسبب فى العديد من المشاكل الصحية.