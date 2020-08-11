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أخبار العالم

الحالة سيئة.. إصابة وزير الدفاع الإسرائيلي وخضوعه لفحوصات طبية مكثفة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:15 م
بيني جانتس
بيني جانتس
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سمر صالح
يخضع وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس، مساء اليوم لسلسلة من الفحوصات الطبية، نتيجة تفاقم إصابته التي لحقت به أثناء الخدمة العسكرية.
 
وأوضح بيان صادر عن وزارة الجيش، أن جانتس سيخضع هذا المساء لإجراءات طبية في مستشفى شيبا في "تل هشومير"، لمعالجة مضاعفات إصابة قديمة تعرض لها في ظهره أثناء خدمته في لواء المظليين.

وبحسب البيان، فإن حالة جانتس ساءت في الأشهر الأخيرة نتيجة الإصابة التي تعرض لها قبل سنوات عديدة أثناء خدمته العسكرية كقائد في لواء المظليين.
 
وأشار البيان إلى أنه في نهاية الاختبارات، سيتم تحديد ما إذا كان جانتس سيُطلب منه الخضوع لعملية جراحية أم سيكتفي بالعلاج.
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