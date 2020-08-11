الغرامة أو الحبس.. ارتداء الكمامة فرض داخل 5 دول أفريقية

مواجهه التحديات والحفاظ على صحة المواطن هى أمور تأتى ضمن أولويات الحكومات الأفريقية التى لم تتراجع عن اتخاذ أى قرار من شأنه ضمان محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على الوطن، كان من بين الإجراءات الصارمة فرص ارتداء الكمامة وتطبيق عقوبات على مخالفي القرار.

الحبس

لم تتهاون حكومات دول أفريقية فى تطبيق قرار ارتداء الكمامة حيث أنه أعلنت عن غرامات وعقوبات تصل للحبس حيث كانت السنغال من الدول الاولى فى أفريقيا التى اتخذت فرض ارتداء الكمامة ففي أبريل الماضي أصدرت السلطات السنغالية قرارا بفرض ارتداء الكمامات خلال فترة حالة الطوارئ، وذلك من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد.

إقرأ أيضا : في أفريقيا.. ارتداء الكمامة أو التعرض لعقوبات صارمة

وقالت وزارة الداخلية السنغالية أنذاك ، إن "عدم ارتداء الكمامات يعرض الشخص للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والنظم".

إقرأ أيضا: تكونت من انفجار بركاني.. قصة دولة أفريقية رسمت الطبيعة ملامحها

للمرة الثانية خلال الأيام الماضية أصدرت السنغال تأكيدا على فرض ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة.

لم تكن السنغال الدولة الأفريقية وحدها هى التى فرضت ارتداء الكمامات ففى مصر خلال مايو الماضي أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا يلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك باستخدام الكمامة، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه على مخالفي القرار.

كما حذت تونس حذو السنغال ومصر واعلنت فرض ارتداء الكمامة خلال الأيام الماضية، حيث جاء ذلك على لسان وزير الصحة التونسي محمد الحبيب الحشو والذي قال "وضع وسائل الحماية وخاصة الكمامات إجباري وسيتم إقرار عقوبات (للمخالفين) وسيتم تطبيق القرار في الأماكن العامة داخل البلاد".

أنا الدولة الأفريقية الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا المستجد هى جنوب أفريقيا والتى تسعي فى كل يوم اتخاذ إجراءات من شأنها كبح جماح انتشار الفيروس الذي يحاصرها من كل جانب.

فرض ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة هكذا أعلنها سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا فى يوليو الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

حيث قال رامافوزا وقتها :" سيكون ارتداء الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة. وسيتم تمديد "حالة الكارثة" الوطنية حتى 12 أغسطس".

أما إذا كنت تعيش فى نيجيريا وبالتحديد فى ولاية لاجوس اكبر مدينة بهذا البلد الأفريقي عليك ارتداء الكمامة ففى شهر أبريل أعلن حاكم المدينة باباجيديه سناو أولو، فرض ارتداء الكمام على السكان الذي يبلغ عددهم 20 مليون مواطن ارتداء كمامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما هدد أنذاك حاكم لاجوس توقيع الغرامات في حال لم يتم الالتزام بارتداء الكمامة، ومخالفة القرار الصادر.

فى 6 يونيو الماضي أوصت منظمة الصحة العالمية ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

واكدت المنظمة أن الكمامات يمكن أن تزيد من المخاطر الصحية إذا قام الناس بتلويثها عن طريق لمسها بأيدي متسخة.

وشددت المنظمة على أن كمامات الوجه ما هي إلا واحدة من مجموعة من الأدوات التي تقلل خطر انتشار الفيروس.