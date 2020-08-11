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أخبار العالم

إيران: اعتقال وتفكيك 5 شبكات تجسس

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:40 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن جهاز مكافحة التجسس بالوزارة نجح في تفكيك واعتقال 5 شبكات للتجسس .


ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن مركز العلاقات العامة والإعلام بالوزارة  بيانا أكد فيه أنه من خلال الجهود المتواصلة لكوادر الوزارة ومن أجل توجيه ضربات متتالية لأجهزة التجسس لنظام الهيمنة، تم تحديد واعتقال عدد من الجواسيس المرتبطين بأجهزة التجسس المذكورة.


وأشارت إلى أن ضباط اجهزة المخابرات الاجنبية يحاولون من خلال  أساليب استخباراتية متطورة ومتنوعة التجسس على المشاريع النووية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والبنية التحتية لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد وبعض الدول الأوروبية المتورطة في قضايا التجسس الأخيرة؛ وصولا الى تخريب البنية التحتية والمشاريع وتشديد الحظر المجحف وعرقلة حصول إيران على المعرفة والتقنيات الحديثة، فضلًا عن خلق تحديات في علاقات إيران مع البلدان المجاورة حيث ساهمت يقظة كوادر الأمن في إحباط هذه المحاولات اليائسة. بحسب الوكالة.


وحذر جهاز مكافحة التجسس في وزارة الأمن من وصفهم بالمغرر بهم والخائنين والمناهضين لإيران، مؤكدا أنه على صعيد الأمن القومي لن يخرج اي تحرك عن دائرة رصد  كوادر الأمن.


وشهدت إيران خلال الفترة الماضية العديد من الانفجارات والاغتيالات التي طالت ضباطا كبارا في الحرس الثوري الإيراني، ومنشآت نووية ومدنية في العاصمة طهران ومدن أخرى بالبلاد.
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