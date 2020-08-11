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هل يحمي الفلفل الأسود من فيروس كورونا ؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:58 م
هل يحمي الفلفل الأسود
هل يحمي الفلفل الأسود من فيروس كورونا ؟
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آية التيجي
هناك بعض المعتقدات الخاطئة التي انتشرت مؤخرا بيننا حول طرق الوقاية من فيروس كورونا، والتي كانت من بينها إضافة الفلفل الأسود على الطعام ، ظنا بأنه يحتوي على عناصر تحمي من فيروس كورونا المستجد، وكما عودتنا منظمة الصحة العالمية قامت بالرد على هذا الأمر وتوضيحه لنا.

وعلقت منظمة الصحة العالمية عبر الموقع الرسمي لها، بأن إضافة الفلفل الأسود إلى الشوربة أو إلى أطعمة أخرى لا يقي من الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بالإضافة إلى انه لا يعالجه.


وأضافت منظمة الصحة العالمية في تقريرها، ان إضافة الشطة أو الفلفل الأسود إلى الطعام قد يجعله لذيذًا، لكنه لا يقي من ‏فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ولا يساهم في علاج المصابين بالفيروس.

وأوضح تقرير المنظمة، ان أفضل طريقة لحماية نفسك من ‏فيروس كورونا المستجد هي الابتعاد عن الآخرين مسافة متر واحد ‏على الأقل، والحرص على غسل اليدين جيدًا وبشكل منتظم.

ونصحت المنظمة في تقريرها، ‏انه من المفيد لصحتك العامة أيضا الحفاظ على نظام غذائي ‏متوازن، وشرب كمية كافية من الماء، وممارسة الرياضة بانتظام، ‏ونيل قسط كافٍ من النوم.‏
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