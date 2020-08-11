عبد الله المغازي: مجلس الشيوخ يساهم فى توفير الوقت والجهد لإصدار التشريعات

أشاد الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، بانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أن هذا الأمر في غاية الأهمية للحياة السياسية المصرية في الفترة الحالية.





وأضاف المغازي ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجلسا النواب والشيوخ كان في مصر منذ أوائل القرن الماضي، لافتا إلى أن مصر اقدم دولة في الشرق الأوسط في الحياة النيابية.





وأكد الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، أن مجلس الشيوخ مهم في توفير الوقت والجهد في اصدار التشريعات، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ سيضم أعضاء على مستوى عالي في جميع المجالات.



