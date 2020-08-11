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أخبار العالم

أول رد خليجي على تهديدات تركيا لـ الإمارات

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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حسام رضوان
استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، التهديدات والتصريحات التي وجهها بعض المسؤولين في تركيا تجاه دولة الإمارات.

وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، قال الحجرف لدى استقباله السفير التركي في المملكة العربية السعودية أردوغان كوك، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، إن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، انطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك في إطار مجلس التعاون.

وشدد الحجرف على تمسك مجلس التعاون بالحفاظ على الأمن العربي ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على حرص المجلس على أمن واستقرار المنطقة وتطوير العلاقات مع دول الجوار بما يحقق المصالح المشتركة على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة المبنية على حل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

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