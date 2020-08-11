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هانى شاكر: انفجار بيروت أشبه بقنبلة نووية أحزن العالم العربي كافة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:33 م
هاني شاكر
هاني شاكر
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، إن هناك حزن كبير يعم العالم العربى، على خلفية تفجير مرفأ بيروت الذى وقع يوم 4 أغسطس الماضى، بسبب حجم الدمار والخراب الذى طال العاصمة اللبنانية فضلًا عن الشهداء الذين راحوا ضحية هذا الحادث إلى جانب المصابين، وتابع:" الانفجار كما لو كانت قنبلة نووية".

وأضاف "شاكر "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحدث أثر فى العالم العربى كافة ، مشددًا على أن لبنان أكبر من أى صراع طائفى ، وتابع:"داخلنا حزن كبير مما حدث فى لبنان".

ولفت نقيب الموسيقيين، إلى أن الشعب اللبنانى يحب الحياة والمرح وما تعرض له يعد حدث مؤلم، وبخاصة أن المواد التى أدت إلى وقوع الكارثة  متواجدة فى المرفأ منذ 6 سنوات، وتابع:" أنا مستغرب".

وعلق الفنان هانى شاكر، نقيب الموسقيين، على الانتقاد الحاد الذى وجهه له الفنان أحمد فلوكس، على خلفية نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوى، مشددًا على أنه لم يسع إلى الشهرة على السوشيال ميديا كما يدعى البعض، وتابع:"هانى شاكر مش ملطشة يا حبيبى ..أعمل افلام بعيد عنى..أنت اللى عاوز تأخد اللقطة مش أنا ..حسبى الله ونعم الوكيل".

وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،أن "فلوكس"، لو كان عضوًا بنقابة الموسيقيين لكان "شطبه" منها، وتابع:"السوشيال ميديا ورتنا بلاوى ..أحنا وصلنا للحضيض ..والله لو هو عندى فى النقابة لأشطبه".

ولفت نقيب الموسيقيين، إلى غياب الضوابط على السوشيال ميديا هو الذى دفع البعض لكتابة أمور لا تمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أن أحمد فلوكس لا يجيد الأعتذار ولكنه يجيد الهجوم على الآخرين، وتابع:"أنا لا أقبل اعتذاره وأنا أخدت حقى تالت ومتلت..أنا مش بتعامل مع الصغيرين أنا بتعامل مع الناس الكبيرة ولكن للأسف غلط الصغار يقعوا فيه الكبار ".
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