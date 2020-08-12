محمد بيومي يكشف سبب انسحابه من ملف الزمالك للمطالبة بنادي القرن.. فيديو

قال محمد بيومي، خبير اللوائح، إنه قرر الانسحاب من ملف الزمالك للمطالبة بنادي القرن الأفريقي بدلاً من الأهلى.





وأضاف محمد بيومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه اشترط سرية القضية، والعمل بمفرده، ولكنه فوجئ بقرار مرتضى منصور، الاستعانة بمحامين أجانب لعرض عليهم هذا الملف وهو ما جعله ينسحب.





وأكد محمد بيومي، إن المحامين الأجانب ليس لديهم خبرات بقضايا المسابقات، مشددا إن قرار انسحابه من ملف الزمالك، سيجعله يخسر القضية بنسبة 100%.





وأوضح محمد بيومي :"أنا أهلاوي ولكن الأهلي ليس صاحب حق فى لقب نادي القرن، لقد عملت مع الزمالك دون أن أتقاضى مليمًا واحدًا".





وتابع: "أخبرت رئيس الزمالك ان القضية مصيرها إما حجب اللقب بالقارة الافريقية أو سحبها من الاهلى ومنحها للزمالك، و لقد اخبرت مرتضى منصور ان قضية نادي القرن ستستغرق مدة عام ونصف".





وأكمل :" قضية نادي القرن ليست شكوى الاتحاد الافريقي ولكن طعن على قراره، ولا يمكن للزمالك اللجوء للمحكمة الرياضية دون الحصول على حكم من الكاف برفع الشكوى".





وواصل :" الزمالك لم يمدني بأية معلومات واعتمدت على ما لدي من معلومات، قدمت 60% فقط مما لدي في هذه القضية، بطبيعتي لا أكشف كل أوراقي لأني لا أعلم الخطوة التالية وما سأفعله من طعون أو إجراءات".





وتابع: "فكرة نادي القرن ظهرت في يونيو 1999، كيف أعد لها الاتحاد الأفريقي لائحة عام 94 ؟!، لم يكن هناك شيء اسمه نادي القرن في هذا التوقيت، وتم عمل اتفاق بين عيسي حياتو ومصطفي فهمي لمنح الأهلى لقب نادي القرن مقابل حصول الكاميرون على منتخب القرن".