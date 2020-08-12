AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد بيومي يكشف سبب انسحابه من ملف الزمالك للمطالبة بنادي القرن.. فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:16 ص
محمد بيومي
محمد بيومي
Advertisements
محمد رشاد
قال محمد بيومي، خبير اللوائح، إنه قرر الانسحاب من ملف الزمالك للمطالبة بنادي القرن الأفريقي بدلاً من الأهلى.

وأضاف محمد بيومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه اشترط سرية القضية، والعمل بمفرده، ولكنه فوجئ بقرار مرتضى منصور، الاستعانة بمحامين أجانب لعرض عليهم هذا الملف وهو ما جعله ينسحب.

وأكد محمد بيومي، إن المحامين الأجانب ليس لديهم خبرات بقضايا المسابقات، مشددا إن قرار انسحابه من ملف الزمالك، سيجعله يخسر القضية بنسبة 100%.

وأوضح محمد بيومي :"أنا أهلاوي ولكن الأهلي ليس صاحب حق فى لقب نادي القرن، لقد عملت مع الزمالك دون أن أتقاضى مليمًا واحدًا".

وتابع: "أخبرت رئيس الزمالك ان القضية مصيرها إما حجب اللقب بالقارة الافريقية أو سحبها من الاهلى ومنحها للزمالك، و لقد اخبرت مرتضى منصور ان قضية نادي القرن ستستغرق مدة عام ونصف".

وأكمل :" قضية نادي القرن ليست شكوى الاتحاد الافريقي ولكن طعن على قراره، ولا يمكن للزمالك اللجوء للمحكمة الرياضية دون الحصول على حكم من الكاف برفع الشكوى".

وواصل :" الزمالك لم يمدني بأية معلومات واعتمدت على ما لدي من معلومات، قدمت 60% فقط مما لدي في هذه القضية، بطبيعتي لا أكشف كل أوراقي لأني لا أعلم الخطوة التالية وما سأفعله من طعون أو إجراءات".

وتابع: "فكرة نادي القرن ظهرت في يونيو 1999، كيف أعد لها الاتحاد الأفريقي لائحة عام 94 ؟!، لم يكن هناك شيء اسمه نادي القرن في هذا التوقيت، وتم عمل اتفاق بين عيسي حياتو ومصطفي فهمي لمنح الأهلى لقب نادي القرن مقابل حصول الكاميرون على منتخب القرن".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 أخبار سارة يزفها مرتضى منصور لجماهير الزمالك

لا نسعى لمعاداة أحد.. الزمالك يعلن تطورات قضية نادي القرن.. فيديو

لأول مرة .. شيكابالا يعلق على قضية نادي القرن .. شاهد

أسامة خليل عن صراع لقب نادي القرن: فعلا فخور بك يا إسماعيلي

إبراهيم فايق: الزمالك لم يخاطب الاتحاد الأفريقي حتى الآن عن لقب نادي القرن.. فيديو

حديث الأب والأبناء.. تعرف على تصريحات رئيس الزمالك ونجليه

ترشيحاتنا

أفضل الصدقات الجارية ولا تقتصر على الميت.. دار الإفتاء تحددها

ملعب السلام .. 10 معلومات عن اتفاقية إستادات والإنتاج الحربي حول إستاد الأهلي

المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية يواصل تخاريفه: ليس لمصر حقوق تاريخية في نهر النيل

بـ 5 توابل.. أقوى مشروب لحرق الدهون

منعش ولذيذ في الصيف.. طريقة عمل سبانش لاتيه بارد

باستخدام بيكربونات الصوديوم..3 خلطات قوية لتنظيف البوتجاز والفرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير أخلاقي.. هجوم حاد على بوتين بعد الإعلان عن أول لقاح ضد كورونا.. وتحذيرات بشأنه

بعد حادثة في تركيا.. نجمة شهيرة مهددة بـ بتر ساقها

توليد الكهرباء.. علماء يكتشفون قدرات خارقة للطوب الأحمر.. صور