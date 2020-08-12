القبض على عصابة يقودها لاعب دولي سابق في الجزائر

ألقت السلطات الأمنية في الجزائر، القبض على عصابة إجرامية يقودها لاعب كرة قدم دولي سابق، تورطت في عدد من الأنشطة المشبوهة.





وذكرت وكالة أنباء الجزائر أن عددًا من موظفي الجهاز الأمني في البلاد تورطوا في التعاون مع العصابة.





وأوضحت أن العصابة الإجرامية الموقوفة كان لها عدد من المحرضين، في الداخل والخارج.





وأشارت الوكالة إلى أن العصابة التي تورطت في قضايا "مال فاسد"، تضم عددا من السجناء والهاربين.





ولم تكشف السلطات عن اسم اللاعب الدولي السابق، كما لم تجر الإشارة إلى أي تفاصيل بشأن مساره الرياضي أو أي مؤشرات أخرى قد تساعد على تحديد اسمه.



