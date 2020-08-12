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أخبار العالم

قد تنفجر في أي لحظة.. شحنة جديدة تهدد بكارثة أخرى في بيروت

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:20 ص
إعلام لبناني: مواد
إعلام لبناني: مواد كيميائية خطرة قد تنفجر في مرفأ بيروت
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قسم الخارجي
قنبلة موقوتة جديدة تكمن في مرفأ بيروت، وقد تنفجر في أي لحظة، حيث تشير التقارير الإعلامية إلى 400 طن من المواد الكيميائية الخطرة المُعرّضة للانفجار وتحديدا في الرصيف 16.

وبحسب قناة "ام تي في" اللبنانية، فإن المواد الكيميائية تقع في 20 حاوية تحوي كل منها براميل بها نحو 20 طنًا من المواد الخطرة التي لم يتم تحديد نوعها بعد، لكنها أكدت أنها قابلة للانفجار بأي لحظة.

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وأوضحت أن هذه الحاويات تعود لشركة الشحن "هامبورج سيد"، مشيرة إلى أن المواد الخطرة أدت إلى اهتراء جدران الحاويات، وتسرب المواد من البراميل.

وأضافت القناة اللبنانية أن ذلك يعني أن هذه المواد استطاعت إتلاف الحديد وتجعله مهترئا؛ وهو ما يدل على مدى خطورتها.

وذكرت القناة، أن تلك الشحنة الخطرة-  وفقا لمعلوماتها- موجودة في مرفأ بيروت منذ نحو عامين، ولم يتحرك أحد لإزالتها؛ رغم تسرب المواد التي بداخلها واهتراء الحاويات.

وأشارت إلى أن تلك الحاويات تثير ذعرا للعاملين في المرفأ والذين عاشوا كابوس الانفجار منذ أيام، ويخشون تكرار التجربة نفسها.

في السياق ذاته، أشار الخبير الكيميائي الفرنسي "أنتوني" إلى تسرب المواد الخطرة من بعض الحاويات المذكورة، مؤكدا وجود سوائل أخرى قابلة للاشتعال في حاويات أخرى، فضلا عن أنواع أخرى من المنتجات والبطاريات قد تزيد من مخاطر الانفجار.
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