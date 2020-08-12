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أخبار العالم

لقطات جديدة.. لحظة انفجار بيروت من داخل أحد المستشفيات.. شاهد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:13 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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قسم الخارجي
رصدت لقطات جديدة، تبين لحظة انفجار بيروت الهائل، من داخل أحد المستشفيات في لبنان، حجم الدمار والصدمة التي أحدثتها تلك المأساة المفاجئة.

وحصلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، على لقطات حصرية من كاميرات مستشفى سان جورج في بيروت تبين لحظة الانفجار.

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وتبين اللقطات التي اتخذت من أكثر من كاميرا مختلفة؛ حجم الدمار الذي لحق بالمستشفى، وذعر الطواقم الطبية والمسعفين لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت.

وسجلت الكاميرات لحظات هروب الطاقم الطبي والمسعفين وسط حالة من الرعب قبل أن يدمر الانفجار أجزاء كبيرة من المبنى.

كما توضح إحدى الكاميرات أعلى سطح المستشفى، لحظة الانفجار الهائل الذي أودى بحياة العشرات وأصيب خلاله الآلاف.
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