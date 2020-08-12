محامية بالمنوفية بعد الإدلاء بصوتها: انزل واختار مستقبلك متبقاش سلبي وغيرك يختارلك حياتك





وقالت هناء زكي محامية: "أنا نزلت النهارده علشان أشارك بصوتي علشان أحدد مستقبل بلدنا مينفعش نبقي سلبيين ولازم نشارك في الحقوق اللي فرضها القانون لينا"، ولازم الكل يشارك علشان تحدد وتختار الناس اللي هيبقوا مسؤولين عن تحديد هوية بلادنا وإنشاء القوانين اللي هنمشي عليها كلنا".



