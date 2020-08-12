محامية بالمنوفية بعد الإدلاء بصوتها: انزل واختار مستقبلك متبقاش سلبي وغيرك يختارلك حياتك

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية حرصا كبيرا من السيدات علي المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات.
اقرا ايضا:- مسيرة بشوارع أشمون لتشجيع المواطنين علي النزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وقالت هناء زكي محامية: "أنا نزلت النهارده علشان أشارك بصوتي علشان أحدد مستقبل بلدنا مينفعش نبقي سلبيين ولازم نشارك في الحقوق اللي فرضها القانون لينا"، ولازم الكل يشارك علشان تحدد وتختار الناس اللي هيبقوا مسؤولين عن تحديد هوية بلادنا وإنشاء القوانين اللي هنمشي عليها كلنا".
وأضافت "زكي" انزل واختار اللي أنت شايفه الأصلح، واختار اللي يتوافق مع أفكارك ومبادئك لكن مينفعش تبقي سلبي وتسيب مصيرك لغيرك يحدده ويختاره ليك".