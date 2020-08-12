AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تنسيقية شباب الأحزاب تكشف ملاحظاتها عن اليوم الأول للانتخابات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:12 م
احمد مقلد، عضو تنسيقية
احمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تتابع سير العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات على مستوى الـ27 محافظة، وذلك من خلال أكثر من 1500 متابع من الهيئة الوطنية للانتخابات.


وأضاف أحمد مقلد، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدور الرئيسي للتنسيقية هو متابعة سير العملية الانتخابية ومدى نجاحها، وتذليل أي عقبات في حال وجود أي مشاكل أمام الناخبين، بالإضافة إلى أن الكثافة كانت متوسطة.


وكشف عن ملاحظاته عن اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، وكان أبرزها هو التزام اللجان بالفتح في الموعد المحدد لها، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والوجود المكثف لسيارات الإسعاف والهلال الأحمر.


وأشار إلى أن الدولة المصرية كل يوم تعطي مثالا ناجحا في كيفية إدارتها للأمور وتنفيذ قرارات صعبة على أرض الواقع وتكاد تكون مستحيلة، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم كله، وأن تلك العملية الانتخابية تؤكد استقرار الأمن والإدارة المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عضو تنسيقية شباب الأحزاب يكشف أهم إنجازاتها تجاه المواطنين.. فيديو

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق غرفة عمليات انتخابات الشيوخ

عضو بتنسيقية شباب الأحزاب يوضح دور غرفة العمليات في انتخابات الشيوخ.. فيديو

عمليات تنسيقية شباب الأحزاب: التصويت فى انتخابات الشيوخ يتم بسهولة ودون مخلفات

خالد بدوي: العملية الانتخابية منتظمة في كل المقار ولم نرصد أي مشكلة

مدير غرفة عمليات تنسيقية الشباب يوضح آليات متابعة العملية الانتخابية داخل اللجان..فيديو

ترشيحاتنا

مصرع 6 أشخاص وإصابة 35 في مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم

لأسباب قد يصل عددها إلى 30.. خبير مناعة: ابحث عن المانجو فى زمن الكورونا

أقوى 8 وسائل للحماية من وساوس الشيطان

حدث ليلا.. تشكيك دولي في لقاح كورونا الروسي.. مصرع 6 وإصابة 35 في مشاجرة بالفيوم.. عمرو دياب يحمل دينا الشربيني

أخبار الرياضة| نجم الأهلي الشاب مطلوب في أوروبا.. واستقالة مدرب طنطا

الكويت: منح إقامة للوافد العادي 5 سنوات وأخرى مميزة للمستثمر لمدة 10 سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن الزحام.. أفراد الشرطة يساعدون كبار السن للإدلاء بأصواتهم

كمال الجنزوي يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمصر الجديدة

بعد إصرارها على حضور جنازة.. مصابة بـ كورونا تنقل العدوى لـ40 شخصًا من عائلتها