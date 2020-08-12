تنسيقية شباب الأحزاب تكشف ملاحظاتها عن اليوم الأول للانتخابات

قال أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تتابع سير العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات على مستوى الـ27 محافظة، وذلك من خلال أكثر من 1500 متابع من الهيئة الوطنية للانتخابات.









وأضاف أحمد مقلد، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدور الرئيسي للتنسيقية هو متابعة سير العملية الانتخابية ومدى نجاحها، وتذليل أي عقبات في حال وجود أي مشاكل أمام الناخبين، بالإضافة إلى أن الكثافة كانت متوسطة.









وكشف عن ملاحظاته عن اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، وكان أبرزها هو التزام اللجان بالفتح في الموعد المحدد لها، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والوجود المكثف لسيارات الإسعاف والهلال الأحمر.









وأشار إلى أن الدولة المصرية كل يوم تعطي مثالا ناجحا في كيفية إدارتها للأمور وتنفيذ قرارات صعبة على أرض الواقع وتكاد تكون مستحيلة، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم كله، وأن تلك العملية الانتخابية تؤكد استقرار الأمن والإدارة المصرية.