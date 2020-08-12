مفيش مستحيل.. كبار السن يتسابقون بالعكاز للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

تصدر كبار السن المشهد منذ أمس، الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وتوافد اليوم، الأربعاء، عدد كبير منهم أيضًا، وكان منهم من يستند على العكاز أو يسير بكرسي متحرك وصولا للجان الانتخابية.
وظهر في الفيديو الذي عرضته قناة "إكسترا نيوز"، توافد عدد من الناخبين أمام إحدى اللجان الانتخابية، وأدلى في اليوم الثاني للانتخابات عدد من المسئولين ووزراء الدولة بأصواتهم لأهمية مشاركتهم في هذا العرس الانتخابي والديمقراطي، وناشدوا كل المصريين ممن يحق لهم التصويت أن يتوجهوا ويقوموا بدورهم الوطني في تلك العملية الانتخابية.
وانطلقت منذ قليل، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، فى يومها الثانى الأربعاء لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.
بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين