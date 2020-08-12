مفيش مستحيل.. كبار السن يتسابقون بالعكاز للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

تصدر كبار السن المشهد منذ أمس، الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وتوافد اليوم، الأربعاء، عدد كبير منهم أيضًا، وكان منهم من يستند على العكاز أو يسير بكرسي متحرك وصولا للجان الانتخابية.









وظهر في الفيديو الذي عرضته قناة "إكسترا نيوز"، توافد عدد من الناخبين أمام إحدى اللجان الانتخابية، وأدلى في اليوم الثاني للانتخابات عدد من المسئولين ووزراء الدولة بأصواتهم لأهمية مشاركتهم في هذا العرس الانتخابي والديمقراطي، وناشدوا كل المصريين ممن يحق لهم التصويت أن يتوجهوا ويقوموا بدورهم الوطني في تلك العملية الانتخابية.







